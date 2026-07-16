中聯油脂吞1.7億重罰　公司喊「現金流充裕、短期營運無礙」

▲中聯油脂。（圖／台中地檢署提供）

記者陳瑩欣／台北報導

中聯油脂大豆沙拉油爆出苯駢芘超標，延遲通報、追查資訊不實及漏報下架批次等情節接連曝光，累計裁罰金額達1億7120萬元。中聯油脂今（16）日發布重大訊息強調，公司「現金流充裕、短期營運無礙」，相關罰款短期內不致對整體現金流量構成重大影響。

中聯油脂為公開發行公司，並未上市上櫃，由於問題油爭議過大，依證交所合約發布重大訊息說明資金衝擊。公司指出，目前已接獲衛生福利部裁罰1億6520萬元，以及台中市政府裁罰300萬元，公司會依相關規定辦理，並認列合計1億6820萬元損失。

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食藥署16日另公布，中聯油脂未依要求呈報4月1日生產的沙拉油批次，導致相關產品未被納入預防性下架名單，再遭裁罰300萬元。加計中聯油脂重大訊息揭露的罰款後，整起問題油事件累計裁罰金額達1億7120萬元。

中聯油脂表示，旗下沙拉油經檢驗發現苯駢芘超出法規標準，公司已依台中市政府指示，自7月1日起全面停工並停止沙拉油出貨。

公司強調，在異常原因尚未徹底釐清、改善計畫尚未取得主管機關審查核准前，絕不擅自恢復生產。

中聯油脂目前正與技術專家及學者合作，針對製程條件、黃豆品質及原料產地來源進行全面檢視與清查，以釐清苯駢芘超標原因，並研擬矯正措施及防止問題再次發生的改善方案。

針對主管機關質疑中聯油脂廠內留樣檢驗數據與下游業者檢測結果不一致，公司表示，已全力配合食藥署、地方衛生局及司法機關進廠複查，希望釐清事實真相。

中聯油脂也對事件造成社會大眾恐慌與困擾致歉，表示會記取經驗，持續提高品質管理標準，以更嚴謹的態度落實食品安全責任，並配合主管機關進行後續調查。

中聯油脂問題油事件起於旗下大豆沙拉油被驗出苯駢芘含量8.1微克／公斤，超過我國法規上限2.0微克／公斤。首批約1,300公噸問題油流向福壽、福懋及泰山等下游業者，主管機關隨即要求停工、停止出貨並全面追查流向。

食藥署調查後認定，中聯油脂早在6月11日得知油品檢驗異常，直到6月30日才向主管機關通報，期間相隔19天，且在產品流向與產量追查過程中出現不實情形，因此開出1億6,520萬元罰鍰。

事件持續擴大後，食藥署要求中聯油脂4月至6月生產的油品及下游製成品全面預防性下架，受影響業者及回收油品數量也持續增加。

食藥署指出，中聯油脂留存檢體的檢驗結果多數合格，但下游業者保存的同批油品卻陸續驗出苯駢芘超標，留樣是否具有代表性及檢體管理過程，仍有待司法機關進一步調查。

在污染原因尚未釐清、改善措施尚未確認有效前，中聯油脂仍不得恢復生產。