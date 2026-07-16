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李長榮先進材料中科擴線動土　明年供應電子級異丙醇6萬噸

▲▼李長榮先進材料中科廠。（圖／李長榮先進材料提供）

▲李長榮先進材料中科廠擴線工程正式動土。（圖／李長榮先進材料提供）

記者巫彩蓮／台北報導

全球半導體化學品關鍵供應商—李長榮先進材料 （LCY Advanced Materials Corp）於今年從李長榮化學正式分割獨立，今（16）日李長榮先進材料中科廠區舉行擴線動土典禮，本次擴線不僅象徵李長榮先進材料邁向敏捷成長的重要里程碑，更確立了公司致力於攜手全球半導體與電子材料夥伴，共同驅動對未來的想像」。

李長榮先進材料董事長趙繁明強調，自今年五月分割獨立以來，中科廠區的擴建是獨立運作後首發的核心里程碑。在全球供應鏈重組的關鍵時刻，貫徹『在地生產、在地供應』的戰略，精準對接先進製程的強勁需求，不僅要作為客戶最穩定的高階產能後盾，更承諾以最高標準的綠色製造，無縫接軌國際大廠的減碳目標；未來，李長榮將持續攜手關鍵客戶，共築兼具韌性與淨零碳排的半導體生態圈，朝向半導體製造端至端永續材料提供者的願景邁進。

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因應AI與高效能運算帶來的半導體技術革新，李長榮先進材料在產能規劃上展現極大企圖心，中科廠在電子級異丙醇的擴線預計將於（2027）年第三季正式供貨，屆時中科廠產能將大幅提升為6萬噸，構築起市場上最強大的供應後盾。

技術與市場對接上，李長榮先進材料為高階製程與先進封裝研發了專屬配方，中科廠區除了電子級異丙醇，同時生產先進製程配方，滿足客戶在邏輯與記憶體晶片製程以及先進封裝，所需的研磨與蝕刻、臨時鍵合清洗等各種客製化需求。

對此中科管理局副局長王俊傑也表示：「台灣擁有全球最具競爭力的半導體產業聚落，而先進製程的持續突破，高度仰賴背後強大的高階材料供應鏈。李長榮先進材料在中科的持續深耕，為晶圓製造與先進封裝提供了電子級異丙醇以及先進配方等關鍵材料，大幅強化了台灣本土供應鏈的韌性與自主性。中科管理局將持續建構優質的投資環境，與李長榮攜手鞏固台灣在全球科技產業的領先地位。」

李長榮先進材料正構築台灣林園、雲林，以及美國三引擎生產基地藍圖，旗下美國廠區建廠專案已展開，期盼透過跨國產能的拓展，實現全球化且高韌性的在地供應網絡，中科廠除了提供電子級異丙醇，同時也是先進封裝與高階製程配方產品的重鎮。

透過全面整合高雄林園廠深厚的營運底蘊與技術實力，李長榮持續穩坐台灣唯一垂直整合、一條龍生產高純度電子級異丙醇的基地；也透過雙循環回收，成為台灣第一家化學品回收並再利用於半導體先進製程的材料公司。

中科廠擴線亦為李長榮智慧製造的新起點，李長榮先進材料不僅推動代理式AI（Agentic AI）營運轉型，中科廠更導入數位孿生（Digital Twin）技術，建構3D高擬真模型進行趨勢預測與情境模擬，透過讓風險於虛擬世界先行發生，達成提前預警與決策優化，未來廠區安全、品質與能耗管理將由系統24小時守護，取代傳統依賴人工經驗的模式。

關鍵字： 半導體李長榮中科廠AI數位孿生

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