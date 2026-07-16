台積電法說股價崩到「變法會」　分析師揪出3年規律喊「震盪是買點」

▲網友憂台積電法說會後行情恐震盪。（圖／記者高兆麟攝）

記者巫彩蓮／台北報導

科技股進入漲多震盪期，鄰近南韓記憶體大廠更因為去槓桿關係，呈現巨幅波動，今（16）日台積電（2330）法人說明會成為眾所矚目的焦點，儘管台積電第二季毛利率攀升至67.7%，每股稅後盈餘（EPS）達27.25元，年增77.4%，又上修資本支出，有一派網友還是擔心明天會不會法說會變法會？

而台股資深分析師蔡明翰在臉書談到「台積電法說會很好，股價卻不一定立刻大漲」；他認為，法說會前已經提前反映部分樂觀預期，即使財報與展望優於預期，短線仍可能出現獲利了結，真正要重新檢視有四個重點，分別台積電的AI需求有沒有反轉？先進製程訂單有沒有減少？資本支出有沒有下修？長線競爭優勢有沒有消失？一旦股價進入震盪整理，反而好的買點。

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以下為蔡明翰臉書分析台積電法說全文：

法說會很好，股價卻不一定立刻大漲。不過，基本面很好，不代表股價隔天就一定一路上漲。根據我統計2023年下半年AI行情啟動以來，台積電歷次法說會後的股價走勢，可以發現一個相當值得注意的規律：法說會結束後，台積電短線通常容易先進入一至兩週的震盪整理。因為市場在法說會前，往往已經提前反映部分樂觀預期。即使財報與展望優於預期，短線仍可能出現獲利了結，甚至被解讀成「利多出盡」或「為什麼利多不漲」。而在這段整理期間，半導體設備族群通常會比台積電更弱，拉回幅度也可能更大。但是，這並不代表設備產業的基本面轉差。

從過往走勢來看，經過約一至兩週整理後，當台積電重新轉強，設備族群通常也會跟著向上；而且因為設備股的股價彈性更大，後續累積漲幅甚至可能高於台積電本身。

背後邏輯其實很清楚：

台積電股價先反映公司本身的營收與獲利，設備族群則進一步反映後續建廠、擴產與資本支出的訂單外溢。而這次台積電將全年資本支出大幅提高至600億～640億美元，更進一步強化設備、廠務工程、先進封裝、材料及耗材族群的長線成長空間。

因此，這次法說會後，真正值得關注的方向，不只有台積電，也包含整個半導體設備與擴產供應鏈。操作上，不要大漲才追、拉回才害怕所以接下來的操作，我的看法很簡單。法說會表現很好，不需要在市場情緒最高昂時急著追價；如果後續台積電進入震盪，設備股甚至跌得比台積電更多，也不要立刻認為基本面出現問題。

真正要重新檢視的是：

台積電的AI需求有沒有反轉？

先進製程訂單有沒有減少？

資本支出有沒有下修？

長線競爭優勢有沒有消失？

目前看來，答案都是否定的。相反地，台積電不但上調全年營收展望，也大幅提高資本支出，代表公司正以更積極的投資，擴大既有的技術與產能優勢。

因此，若法說會後台積電與設備族群出現震盪整理，反而可以把它視為重新挑選基本面強勢個股的機會。台積電短線整理，是等待更好的買點；設備族群拉回幅度更大，也可能創造更大的波段空間。

真正該做的，不是在大漲之後才問能不能追，而是在市場冷靜、股價整理的時候，先把基本面最強、最直接受惠資本支出的公司找出來。

