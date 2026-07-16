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晶片巨頭集體翻車？中美日3家公司遭南韓檢方搜索

▲▼南韓三星發佈未來5年投資計畫，在半導體、生物科技等領域斥資450兆韓元。（圖／路透社）

▲全球前3大記憶體介面晶片供應商遭南韓檢方調查，相關企業股價同步下跌。（圖／路透社）

記者楊庭蒝／綜合報導

南韓檢方近日對全球3大記憶體介面晶片供應商展開調查，懷疑中國瀾起科技、日本瑞薩電子（Renesas Electronics）及美國Rambus，涉嫌在向三星電子、SK海力士與美光等半導體大廠供貨時，事先交換資訊並協調價格，可能涉及違反南韓《公平交易法》。

綜合南韓媒體報導，首爾中央地方檢察廳公平交易調查部15日搜索3家公司位於南韓的辦公室，並查扣部分相關人員的手機、公司文件及其他資料。檢方後續將釐清3家公司是否曾就供貨價格進行資訊交換或串通，以及相關行為發生的時間、範圍，並調查是否實際影響產品售價。

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由於本案由檢察機關直接介入，若查證屬實，相關企業或人員除可能遭到競爭法處分，也可能面臨刑事起訴風險，法律責任高於一般行政罰款。

記憶體介面晶片是伺服器與記憶體系統中的重要零組件，主要用於提升資料傳輸效率及系統穩定性。根據Frost & Sullivan資料，2024年全球記憶體介面晶片市場高度集中，前3大業者合計市占率達93.4%，其中瀾起科技以36.8%居冠，瑞薩電子約占36%，Rambus則約占20.5%。

3家公司共同客戶包括三星電子、SK海力士及美光等全球記憶體大廠。瀾起科技成立於2004年，屬於無晶圓廠IC設計公司，客戶涵蓋記憶體模組廠、伺服器製造商、CPU與GPU業者，以及雲端服務供應商。三星電子與SK海力士推出的CXL記憶體產品，也採用瀾起科技晶片。

對此，瀾起科技16日表示，公司正進一步了解相關情況，並強調長期以來均依法合規經營，將積極配合南韓檢方調查，目前公司各項營運維持正常。
 

關鍵字： 記憶體晶片三星美光南韓

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