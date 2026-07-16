機器人竟幫人類找到工作　紅遍全球的東京咖啡店背後是真人

記者張佩芬／綜合報導

目前正在東京主持日本台灣形象展的外貿協會董事長黃志芳，今(16)晚在他主持的「james on Air」線上節目YouTube專輯，介紹機器人竟幫人類找到工作的感人故事。這家紅遍全球的東京咖啡廳，表面上是機器人在服務，背後卻都有真人與顧客交流互動。

黃志芳指出，我們常常說科技始終來自於人性，這家咖啡店，就是為這句話做了最好的註解。這是一家名為Avatar的咖啡店，表面上看起來服務生都是機器人，但是這家咖啡店它背後有一個非常感人的故事。

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▲黃志芳親訪紅遍全球的Avatar咖啡店。（圖／貿協提供）

日本離群索居的吉藤健太朗，是把自己關在家裡面的小男孩，他長大以後，知道孤獨對一個人的打擊有多大。他發願，他要幫這些受孤獨所苦的人們，幫他們找到脫離孤獨的辦法。他創辦了一個平台，就是我們現在看到的這家Avatar咖啡店。

這家咖啡店，機器人的背後都是一位真人在做服務。來自全日本行動不便、必須待在家裡面的這些人，因為這個平台，讓他們能夠重新接觸這個社會，甚至接觸來自不同國家、形形色色的這些觀光客跟訪客，能夠幫他們點餐，送咖啡、送餐點，還可以跟他們交流。

黃志芳透過機器人向GURO桑介紹了貿協在東京舉辦的日本台灣形象展，她也告訴黃志方很多她的故事。

這樣的一個平台，是普遍高齡化的時代非常需要的。不論是行動不便的老人家，或者是現在有很多的年輕人，因為社會壓力太大，選擇把自己關起來，如何能夠讓這些人重新跟社會連結？讓這些人又感覺到說，他們是可以跟很多人來互動，而且從互動當中，又能夠創造很多的價值跟很多的意義，這就是這家Avatar咖啡店最大的價值所在。