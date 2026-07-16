▲南韓總統李在明。（圖／達志影像）

記者閔文昱／綜合報導

南韓股市近期劇烈震盪，追蹤三星電子、SK海力士等個股的槓桿ETF（指數股票型基金）損失急速擴大，市場估計已有約32萬至46萬名散戶爆倉、本金幾乎歸零。對此，南韓總統李在明要求金融監管單位及韓國交易所盡速提出因應措施，並宣布自10月起設立全國債務諮詢專線，協助陷入財務困境的投資人。不過，財經網美胡采蘋16日發文狠酸，「7月爆倉，10月才成立債務專線，真不行的人早不行了。」

槓桿ETF放大跌勢 估32萬至46萬散戶爆倉

[廣告]請繼續往下閱讀...

近期三星電子、SK海力士股價重挫，追蹤兩家公司股票的槓桿ETF也同步暴跌。統計顯示，相關ETF資產規模短短兩周縮水超過4成，7月前10天更有高達4258億韓元保證金遭強制平倉，市場估計約有32萬至46萬名散戶爆倉，本金幾乎歸零。由於個股槓桿ETF被認為進一步放大市場波動，也引發外界質疑韓股已淪為「賭場」。

面對市場亂象，李在明15日要求金融監管機關與韓國交易所儘速提出改善方案，強調資本市場正常化與先進化是重要課題，並宣布將於10月起成立全國債務諮詢專線，協助陷入財務困境的投資人。

▲南韓爆發散戶斷頭潮。（示意圖／達志影像／美聯社）

胡采蘋開酸：7月爆倉、10月才救？

對此，胡采蘋16日在臉書粉專「Emmy追劇時間」發文表示，李在明一路鼓勵炒股，甚至帶頭喊出「賣房炒股」，又推出個股槓桿ETF，如今導致韓國30多萬名投資人爆倉，政府卻要等到10月才成立債務諮詢專線。她直言，「7月爆倉，10月才要成立債務專線，真不行的人早不行了，還等你到10月，觀落陰諮詢嗎？」

胡采蘋最後更以反諷口吻表示，「果然地獄朝鮮，總統超級棒。」藉此批評政府救市措施反應過慢，認為在大批散戶資產已遭重創之後才推出配套，恐怕難以及時協助真正陷入財務危機的投資人。