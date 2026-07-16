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世聯倉運領先佈局第五座國際物流中心　攜手喜提達插旗台中工業區

▲世聯倉運公司於台中工業區設立第五座國際物流中心。（圖／世聯倉運提供）

▲世聯倉運公司於台中工業區設立第五座國際物流中心。（圖／世聯倉運提供）

記者張佩芬／台北報導

世聯倉運公司本月正式獲關務署台中關核准，於台中工業區設立第五座國際物流中心-『台中國際物流中心』。此舉不僅進一步擴大在台灣的物流服務網絡，同時也將為中台灣新興半導體與AI產業群聚發展提供策略性物流支援服務。

世聯倉運(CTW Holdings)自2000年成立全國首座國際物流中心以來，結合子公司「喜提達物流(CTW Logistics)」的專業第三方物流營運，積極建構Asia Hub商業模式，提供專業、即時與彈性的保稅物流服務，成功吸引無數外商在台設立亞洲運籌中心，並持續於北、中、南部設立多座物流中心，全力支援台灣產業發展與經濟成長。

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隨著台中國際物流中心正式啟用，串聯台灣本島的保稅物流服務網絡將更完善，並強化中部高科技產業的供應鏈支援能力。

台中國際物流中心位於台中工業區核心，鄰近台中港、台中國際機場及國道網絡，能在30分鐘內抵達中部科學園區與中台灣科技與精密機械產業群聚重鎮，並以先進數位資訊應用為基礎，為客戶提供可視、即時、與客製化的多元物流服務。

因應半導體、高科技製造及精密產業對供應鏈管理日益提升的需求，台中國際物流中心透過供應鏈Control Tower運籌管理平台、多溫層倉儲配置、智慧化倉庫管理系統及7/24/365全年無休營運機制，協助客戶因應多變市場進而提升客戶產業競爭力與供應鏈韌性。

目前CTW台中國際物流中心已吸引國際領先記憶體及半導體廠商使用，面對高價值保稅貨品的安全儲存與快速調度等嚴苛要求，喜提達物流將以最高標準迎戰，追求客戶成功，未來將依產業需求持續擴大高科技產業供應鏈服務量能!

關鍵字： 世聯倉運第五座國際物流中心喜提達台中工業區

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