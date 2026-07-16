快訊／台指期夜盤下殺1227點　費城半導體也崩2.74%

▲美股4大指數16日開盤漲跌互見，台指期夜盤盤中一度下殺1227點。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

美股科技股近期發生震盪，AI概念股走勢明顯降溫，投資人正在重新評估AI概念股的合理估值。美股4大指數16日開盤後漲跌互見，被視為半導體產業景氣重要指標的費城半導體指數一度下跌2.74%，台積電ADR下跌1.40%，受國際股市疲弱影響，台指期夜盤盤中也一度下殺1227點。

美股4大指數截至台灣時間16日晚間10點30分情況如下：

道瓊指數上漲100.13點，或0.19%，報52758.77點。

那斯達克指數下跌124.99點，或0.48%，報26144.23點。

S&P 500指數下跌3.07點，或0.041%，報7569.33點。

費城半導體指數下跌339.30點，或2.74%，報12059.59點。

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大型科技股則走勢各異，蘋果（AAPL）上漲0.99%，報330.73美元；谷歌（GOOG）上漲0.96%，報373.75美元；Meta（META）下跌0.35%，報678.91美元；微軟（MSFT）上漲0.23%，報396.55美元，台積電ADR（TSM）下跌1.40%，報413.61美元；輝達下跌2.20%，報207.82美元；美光下跌4.26%，報865.76美元。