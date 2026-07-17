斥資33億！歐德打造萬坪國際物流中心　全線智慧化生產領航家居業大升級

▲歐德集團斥資逾33億元於桃園沙崙打造萬坪國際物流中心，全面導入智慧化生產與ESG綠能設計。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者胡至欣／桃園報導

台灣家居產業迎來革命性升級！國內領導品牌歐德集團斥資逾33億元，於桃園沙崙產業園區打造萬坪國際物流中心，16日在產官學齊聚見證下盛大啟用。桃園市長張善政也親臨給予高度肯定，他致詞時表示，「規模只是外表，內部具備的『智慧核心腦袋』更重要。歐德從最原始的創意設計、製造到整個物流的產業鏈，一條龍模式在台灣落實，顯示出企業對於台灣的用心。」

▲桃園市長張善政(中)與歐德集團董事長陳國都(右二)一同剪綵。（圖／記者姜國輝攝；以下同）

面對現代市場對客製化與高效率的嚴苛要求，這座萬坪國際物流中心導入「全線智慧化生產」。廠內不僅擁有全台最大、高達21公尺的智慧立庫，取代傳統人工堆疊，歐德更重金攜手全球木工機械巨頭——義大利SCM集團與德國HOMAG集團，將世界頂尖技術引進台灣。從裁板、封邊到倉儲，全廠製程緊密串連。

▲歐德國際物流中心導入「全線智慧化生產」。

歐德集團董事長陳國都指出，透過與德國、義大利兩大集團合作引進全自動化設備，大幅降低了傳統單機與人工作業的比例，讓歐德的生產效率、品質與精益求精的工藝都更上一層樓，期待能藉此帶動台灣產業自動化升級。他也透露，目前機器設備正處於就定位與試車階段，待未來全線完善後，將朝向24小時「關燈生產」的高效目標邁進。

▲歐德集團董事長陳國都。

在追求高效產能的同時，歐德也緊扣當前全球關注的ESG永續發展趨勢，設置太陽能發電與雨水回收系統，並打破過往傳統家具業常在鐵皮屋內生產的封閉印象，將國際物流中心跨界轉型為「觀光工廠」。陳國都進一步說明，此次特別在廠區4樓打造了將近100米的透明玻璃觀光廊道，希望能像麥當勞或鼎泰豐一樣，將現代化工廠的製程公開化、透明化，開放讓消費者與同業前來參觀。

▲▼歐德國際物流中心跨界轉型為觀光工廠，開放民眾與同業參觀。

陳國都強調，歐德將扮演產業的「領頭羊」，透過拋磚引玉將設備、投資與Know-how無私呈現，盡一份企業應有的責任，期盼台灣系統家具同業一起觀摩學習、共同發展。

▲▼歐德為現代化物流中心與產業的永續發展樹立全新標竿。

隨著歐德國際物流中心落成，台灣家居產業正式邁入數位化、智慧化與綠能化的新紀元。這座集結科技、環保與人文教育的智慧基地，不僅大幅提升了品牌「一站購足」頂級服務的市場競爭力，更為現代化物流中心與產業的永續發展樹立全新標竿。

▼歐德萬坪國際物流中心榮耀落成紀錄片。（影片取自Youtube，如被刪除請見諒）