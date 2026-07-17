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少子化與缺工加速進入機器人時代　黃志芳：日本高端實力值得學習合作

▲貿協董事長黃志芳(右)贈禮給山葉海外營業課長中室聰昭(左)。(圖／貿協提供)

▲貿協董事長黃志芳(右)贈禮給山葉海外營業課長中室聰昭(左)。(圖／貿協提供)

記者張佩芬／綜合報導　

外貿協會董事長黃志芳昨(16)日率領台灣媒體團參訪此次率團參訪位於日本濱松的山葉發動機株式會社(Yamaha Motor)，該社海外營業課長中室聰昭表示，少子化與缺工對自動化設備需求持續增加，機器人的確能降低人力需求，也有助提升生產效率與製程穩定性。黃志芳則指出，日本是高端機器人及自動化設備的生產大國，值得學習與進一步合作。

山葉自1984年開始發展工業用機器人手臂，最初是為了自救，解決工廠高溫、高重複性作業及缺工等問題，進而從第一線現場的挑剔反饋中，淬鍊出極具實用性與耐操性的自動化設備，如今已演進為全球領先的工業機器人及自動化輸送系統大廠。

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黃志芳指出，日本是工業機器人還有自動化的大國，它的製造設備在全世界是長期都是佔據高端市場一個最主要的生產者。今年2月Nvidia黃仁勳曾說「機器人的chat GPT moment」時刻已經來臨，也就是全世界很快會進入機器人的時代。因為人工智慧在最近這幾年有突飛猛進的發展 ，所以把傳統的機器人跟自動化加上人工智慧以後可以讓機器人做到以前所做不到的，也可以做到以前沒有辦法做到的。

機機器人未來會是全世界的主流產業，它的產值會非常大，最近我們台灣非常關註無人機產業，因為無人機也是世界一個主流的未來產業，但是機器人也是另外一個未來的主流產業所以這次利用在日本辦台灣形象展的機會，邀請媒體朋友來參觀山葉的自動事業部，就是希望讓大家親自見證一下日本這個高端機器人及自動化設備的生產大國，了解他們的產業的實力，還有哪些是我們可以學習與台日之間可以進一步合作的。

黃志芳表示，他覺得今年可以說除了是無人機產業年之外，應該也是一個機器人跟自動化的產業年。這也是為什麼今年六月的台北國際電腦展，貿協特地把台北世貿中心展覽館開闢作為機器人跟AI的專館，國內的主要的業者都參與，也邀請了14家日本主要的機器人製造商包括安川電機，住友電機還有很多很多知名的日本機器人製造者來參觀，讓他們對台灣機器自動化跟機器人的產業實力都印象非常深刻，可以說是刮目相看，讓未來台日之在機器人與自動化方面有很大的合作空間。

在日本東京舉辦的台灣形象展，貿協邀請了國內主要的機器人大廠，達明、所羅門等展出他們在機器人方面的最新的科技，推動台日產業交流，8月台北國際工業展山葉將首度與代理商及合作夥伴首度參展。

山葉發動機株式會社目前業務呈多軸化發展，涵蓋二輪車與電動輔助自行車等陸上交通工具事業；小船、船外機等海洋事業；表面黏著機與工業機器人等機器人事業；四輪全地形車等戶外越野車事業，甚至還包括金融服務事業。

其中，其工業機器人(FA, Factory Automation)部門已發展超過45年，如今已演進為全球領先的工業機器人及自動化輸送系統大廠。

本次參訪的「濱松機器人展示間（Hamamatsu Robot Showroom）」是針對有意導入自動化流程的潛在買主開放之展示中心。場內透過實物和視頻，展示以工業機器人為核心的技術和解決方案，並以接近實際生產設備的場景展示各種機器人配置，讓訪客清楚了解其在第一線產線的應用方式，對流程自動化的發展有更具體的輪廓及認識。

目前在全球吹起智慧製造浪潮、台灣以半導體及電子產業為中心的自動化需求持續擴大之際，此站將是洞察次世代工業技術的關鍵核心。

關鍵字： 少子化缺工機器人時代黃志芳日本高端實力學習合作

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