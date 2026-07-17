台積電法說變法會！期貨夜盤跌51元　分析師揭原因

▲台積電16日舉行法說會，圖中為董事長魏哲家。（圖／記者高兆麟攝，下同）

記者葉國吏／綜合報導

晶圓代工龍頭「台積電（2330）」16日法說釋出利多股價卻大跌，主因是最新資本支出被市場利空解讀。分析師指出，法說前後股價震盪屬於歷史常態，不用過度恐慌拋售。

台積電16日法說會上公布了亮眼財報與良好展望，但股價在短期內卻未能獲得正面回饋。其中台積電ADR跌9.64美元，跌幅達-2.30%，以409.84美元作收；而台積電期貨夜盤也跟跌51元，收在2406元，跌幅為-2.08%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

法說震盪屬必然常態

對此，有分析師分析指出，台積電前景相當被看好，但法說會前後的一週內，股價往往會進入震盪整理，這是過往必然會發生的市場規律，並不意味著公司的基本面有任何轉弱跡象。

若進一步從公司估值來理性評估，該企業今年的整體獲利成長幅度超過50%，而股價同期的波段漲幅大約也是50%，這顯示出當前的本益比仍與去年相當，並未出現過度炒作而估值過高的疑慮。

資本支出創新高解讀

另外，台積電宣布將2026年的資本支出拉高到600億至640億美元的新高紀錄，比原先預估的中位數調升了15%。即便這代表著企業正全力加速先進製程的產能建置，卻仍容易被部分投資人反向悲觀解讀。分析師對此強調，雖然市場對支出增加各有看法，但官方調高資本是為了維繫長遠的成長動能，不應被視作負面利空。