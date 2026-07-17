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探索專屬嗜好！　「FUN!嗜100」今日世貿一館登場手作工藝 × 百場DIY

記者張佩芬／台北報導

由外貿協會主辦的「FUN!嗜100（Hobby & Fun Festival）」今（17）日起至19日於台北世貿一館盛大登場。展覽以「嗜好」為核心，匯聚手作工藝、職人創作及文創品牌，並規劃超過百場 DIY 體驗課程與舞台活動，邀請民眾走進展場，暫時卸下日常的壓力與煩惱，在創作與體驗中找回專注的樂趣，探索屬於自己的生活風格。

▲▼「FUN!嗜100」集結手工藝品牌、觀光工廠、職人創作者及玩具收藏家共同參與，開展。（圖／公關照）

▲「FUN!嗜100」集結手工藝品牌、觀光工廠、職人創作者及玩具收藏家共同參與及開展。

本屆展覽集結手工藝品牌、觀光工廠、職人創作者及玩具收藏家共同參與，包含手作工具指標代理商隆德貿易、深耕梭織與紡紗等纖維藝術的幅新手織、蝶谷巴特材料大廠展笙等知名品牌。新北市產業觀光促進發展協會也號召8家觀光工廠聯合參展，帶來陶藝彩繪、皮革、烘培食品等DIY體驗；「知嗜份子」專區則精選 29 位獨立創作者及手作、插畫與文創品牌，展現台灣豐富多元的原創設計能量。

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在積木創作與益智遊戲方面同樣精彩可期。簡單製造帶來融合台灣文化元素的創意積木；台灣創意積木發展協會則以上萬片積木精緻重現高雄85大樓與高雄火車站等知名地標。喜歡拼圖的玩家，也可參與「雷諾瓦拼圖嘉年華」，挑戰個人競速或親子合作拼圖體驗；山頂洞人實驗室展示多款熱銷全球的原創桌遊。另X8TOY打造長達24公尺的大型扭蛋牆，成為展場吸睛亮點；方舟玩具集結13家老玩具收藏家，展出復古模型車及日、美系絕版收藏。

▲▼「FUN!嗜100」集結手工藝品牌、觀光工廠、職人創作者及玩具收藏家共同參與，開展。（圖／公關照）

▲展覽期間推出超過百場限定課程，滿足不同年齡層與興趣族群的創作需求。

展覽期間同步推出超過百場限定課程，包括由Ellie創作學院及DIY School帶來威尼斯琉璃、玻璃拼貼、甜點黏土、掐絲冷琺瑯與俄羅斯刺繡等創作體驗；日本袖珍屋協會台灣分部推出袖珍台灣小吃與冰品製作，將夜市美食濃縮成掌心藝術。多家參展商亦規劃木作、織布、縫紉與花藝等特色課程，滿足不同年齡層與興趣族群的創作需求。

▲▼長達24公尺的大型扭蛋牆成為展場吸睛亮點，吸引民眾駐足試手氣。（圖／公關照）

▲長達24公尺的大型扭蛋牆成為展場吸睛亮點，吸引民眾駐足試手氣。

開展首日，大會舞台安排陶瓷彩繪、巴勒斯坦刺繡工藝分享、香皂與皮革手作以及手工書創作講座等精彩內容，帶領民眾感受工藝文化與生活美學。週末兩天更邀請三位人氣創作者親臨現場，包含日本手作YouTuber Atelier Tulip首次來台示範毛線立體刺繡創作；袖珍藝術家郭桄甄分享「袖珍麵包的秘密-美味技巧大公開」活動，示範獨門黏土技法；「積木國王大黑白」則辦理粉絲見面會，分享積木創作歷程與工作室幕後故事。

「FUN!嗜100」將展出至7月19日，外貿協會歡迎民眾把握週末前往世貿一館參觀探索各式嗜好與創作靈感。展期間凡於現場消費滿新臺幣1,500元，即可至FUN!PLACE服務台參加抽獎，有機會獲得精美文創商品及手作材料包。此外，展場限定AI拍貼機也邀請民眾與親友留下專屬逛展回憶。更多展覽及活動資訊，請至官方網站查詢：。

關鍵字： 探索專屬嗜好FUN!嗜100世貿一館手作工藝百場DIY

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