當大提琴遇上郵輪　張正傑獻樂賀港務公司「郵輪發展處」成軍

▲張正傑老師現場演奏照片。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

為全面提升國際郵輪旅運服務品質，並打造具在地文化特色的迎賓門面，台灣港務公司昨(16)日於高雄港旅運中心舉辦「張正傑老師音樂授權儀式暨郵輪發展處成立」活動。

活動中正式宣布與國際知名大提琴家張正傑達成合作，未來將以《柏林愛樂12把大提琴》演繹的台灣民謠作為迎賓樂曲；同時，港務公司總公司與基隆分公司的「郵輪發展處」亦同步成立，宣示台灣郵輪業務邁入嶄新階段。

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港務公司表示，郵輪旅運中心是國際旅客抵達台灣的重要門戶，也是旅客對台灣留下第一印象的重要場域。此次獲授權的音樂作品，為張正傑老師歷經多時奔走，於2020年促成錄製的《柏林愛樂12把大提琴》台灣民謠專輯。該專輯史無前例於柏林愛樂廳錄製，並由柏林愛樂首席錄音師Christoph Franke親自操刀，將臺灣經典旋律與溫潤細膩的大提琴音色完美揉合。

未來，此系列樂曲將於基隆港東岸、西岸旅客中心及高雄港旅運中心旅客到、離港時段播放。港務公司期盼，透過這份每次來台演出皆引起轟動的安可曲，讓旅客自踏入國門起，便沉浸在臺灣的人文魅力中，將公共旅運空間昇華為傳遞海洋特色的藝術走廊。

活動現場，大提琴家張正傑親自演奏台灣民謠，以悠揚樂聲為「郵輪發展處」的成立獻上祝福。為更精準對接市場需求，港務公司此次採取「南北雙核心」戰略：透過位於高雄的總公司統籌，就近協助南臺灣及台灣港群帶動郵輪產業發展。

同日成立的基隆港務分公司郵輪發展處，則專注深耕第一線市場。身為台灣最具指標性的郵輪大港，基隆港未來不僅將全面升級國際旅運的通關體驗，更將積極串聯北台灣觀光資源，打造「港市共榮」的深度旅遊網絡，大幅強化與地方產業的緊密連結。

港務公司強調，完善硬體設施與優化旅客的「五感體驗」同等重要。此次將世界級的大提琴版本台灣民謠導入旅運場站，搭配郵輪發展處的專責組職成立，展現了港務公司「立足臺灣、放眼國際」的企圖心。

未來，郵輪發展處將持續盤點並整合港口資源，深化與國際郵輪公司及相關單位的合作交流，致力打造兼具文化底蘊與國際水準的旅運環境，讓每一位造訪的旅客，都能感受獨一無二的台灣港灣魅力與迎賓溫度。