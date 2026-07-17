快訊／台積電跌95元至2375　台股開盤崩跌近1500點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

美股16日全面收黑，費城半導體重挫531點，波及今（17日）亞股表現，日股大跌，台股今（17日）以下跌390.90點、45234.08點開盤，跌勢持續，重挫1499.62點，指數跌至44125.62點，摜破45k，而昨日法說會繳出亮麗成績單的台積電（2330）則下挫95元，跌至2375元。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌95元來到2375元，跌幅3.85％；鴻海（2317）下跌4.5元至238元；廣達（2382）下跌6元來到346元；長榮（2603）維持平盤至200元。

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美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌105.67點或0.2％，收在52552.97點；標準普爾500指數下跌38.63點或0.51％，收7533.77點；那斯達克指數下跌387.28點或1.47％，收在25881.95點；費城半導體指數下跌531.39點或4.29％，收11867.5點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 52552.97 ▼105.67 ▼0.2% S&P500 7533.77 ▼38.63 ▼0.51% NASDAQ 25881.95 ▼387.28 ▼1.47% 費城半導體指數 11867.5 ▼531.39 ▼4.29%

資料來源：證交所