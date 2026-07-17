指數沒跌多少「個股卻跌深」　杜金龍：留5成現金等42000點

圖文／鏡週刊

台股上半年在AI狂潮帶動下大漲，市場情緒一度沸騰，但進入第三季後，高價AI股開始修正，成交量也明顯降溫，投資人開始擔心多頭行情是否已經告終。股市老先覺杜金龍在《錢鏡你家》節目中表示，基本面並沒有改變，上市櫃企業獲利仍持續成長，目前只是多頭行情中的整理階段。他預估，第三季將維持箱型震盪，指數有機會回測季線約42,000點附近；但真正的新一波攻勢，可能要等到年底六都選舉落幕後才會展開。

台股從6月23日創高後，高價電子股陸續進入修正，不少AI指標股回檔兩到三成，塑化、金融等傳產族群接棒演出，形成資金輪動，也讓市場出現「指數沒跌多少、個股卻跌很深」的情況。

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杜金龍指出，上半年上市公司獲利年增逾五成，GDP成長預估也持續上修，代表基本面依舊穩健，因此目前並不是空頭市場，而是多頭中的整理。他認為，第三季最大的特徵就是量能萎縮，加上密集除息，行情將以箱型整理為主。

依照波浪理論推估，他指出，這波高點48,000點若向下修正約6,000點，重要支撐便落在42,000點附近，也就是季線位置。「近幾年台股已有四次碰到季線後便止跌反彈，只要年線仍維持上揚，多頭架構就沒有被破壞，因此42,000點將是第三季的重要觀察位置。」

杜金龍認為，7月至9月市場將反覆整理，指數大致落在42,000點至48,000點區間震盪。一方面受到除息因素影響，今年上市公司預估將發放約2兆元現金股利，指數蒸發約1700點；另一方面，高檔AI股需要時間消化漲幅，因此短期不易再出現急漲行情。

至於第四季，他則相對樂觀，因過去經驗發現，六都選舉前後往往容易形成波段低點，市場雖然會受到政治議題干擾，但選舉結束後，資金通常重新回歸企業獲利與基本面，因此預估真正的新一波多頭行情，將有機會從年底六都選舉後展開，並一路延續至明年5月。

除了盤勢之外，市場另一項關注焦點是外資大舉放空台指期。杜金龍認為，現階段外資期貨空單不宜單看絕對口數。由於台股總市值已達160兆元，遠高於過去僅14兆元的規模，因此外資放空8萬口甚至10萬口，放在現在的市場規模下，都屬於相對合理，不必過度恐慌。

他反而更重視融資餘額變化。杜金龍指出，融資具有助漲也助跌的效果，目前大盤修正約9%，若融資餘額能同步減少10%至12%，代表浮額已充分清洗，反而更接近波段底部。他提醒投資人，真正需要注意的是過度使用槓桿，而不是市場正常修正。

談到自己的操作方式，杜金龍表示，目前持股約五成，保留大量現金，因為震盪盤最大的優勢，就是有資金可以分批承接。他強調，自己從不使用融資，只要市場大跌就買一些、反彈再適度調節，利用區間來回操作。

「第三季最重要的不是預測高低點，而是手上要有現金。」杜金龍認為，只要企業獲利沒有改變，整理反而提供布局機會，真正需要避免的是槓桿過高，在震盪中被迫停損出場。https://youtu.be/REcLUAkwWC0

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