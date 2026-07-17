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杜金龍：現在最適合操作台積電　買進策略曝光

杜金龍認為盤整的台積電適合區間操作。

圖文／鏡週刊

面對台股近期高檔震盪，不少投資人擔心AI行情是否告一段落，但股市老先覺杜金龍反而認為，現在是最適合操作台積電的時間點。他透露，自3月除息後，已經靠著固定模式完成6次波段操作，每次都賺進約80元價差。

面對台積電高檔震盪，杜金龍指出，未來兩年獲利預估仍持續向上，因此真正需要觀察的不是基本面，而是市場情緒是否已提前反映利多。他分析，6月23日台積電高點2535元，可以看作多空分水嶺，而今年低點起漲區是2135元，高低點相差400元。「這400元正好可以切成五等分，每80元設為一個買點。」

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也因此，他建立出自己的操作策略：只要股價每下跌80元，就分批買進一筆，以此方式建立部位，等反彈賣出。

杜金龍透露，自3月除息以來，他已經利用這套方法操作6次，每次都賺進約80元價差，整體報酬相當不錯。他坦言，很多投資人覺得現在台積電很難操作，但在他眼中，第三季反而是最好賺價差的時間。

目前他的整體持股約五成，他表示，最近自己就是一路在2415元、2410元附近買進台積電，即使短線跌破2390元也不擔心，因為只要再往下80元，就會依照紀律繼續加碼。

杜金龍強調，第三季大盤進入ABC整理格局，台積電也會跟著震盪，因此不用急著一次買滿，而是保留現金，利用區間來回操作。「有現金，就能越跌越買；沒有現金，就只能看著行情。」

他也提醒，近期外資因台幣匯率等因素賣超台積電，但並不代表基本面轉弱。相反地，自然人持續透過零股交易承接，台積電仍穩居零股成交第一名，加上0050成分股超過六成都是台積電，也持續提供長線買盤支撐。他認為若第四季台股重新展開攻擊，台積電不排除有機會突破3000元大關。https://youtu.be/REcLUAkwWC0

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