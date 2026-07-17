台積電獲9外資齊喊買　短期股價修正成逢低佈局機會

▲台積電舉行法說會。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

晶圓代工龍頭台積電（2330）昨日舉行法說會，並釋出優於市場預期的展望，不僅上調全年美元營收成長預估，也將2026年資本支出大幅提高至600億至640億美元，凸顯AI需求持續升溫。法說會後，多家外資同步調高目標價，目前已有9家外資將目標價上修至3000元以上，反映市場普遍看好台積電中長期成長動能。

台積電昨日法說會中，針對第三季也預估美元營收將介於446億至458億美元，中位數約452億美元，約季增12%；毛利率預估65%至67%，營業利益率56%至58%。同時，台積電也宣布，2026年資本支出大幅上修至600億至640億美元，高於原先預估的520億至560億美元，以中位數計算約增加15%，仍持續繳出優異成績單及展望。

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不過，市場焦點也落在第三季毛利率展望。台積電預估第三季毛利率介於65%至67%，中位數約66%，低於部分市場期待的接近70%，加上近期整體市場氣氛偏保守，台積電今日早盤下跌95元，股價最低來到2375元，跌幅達3.85％。

美系外資今日出具最新報告表示，市場對毛利率的期待原本就偏高，台積電此次釋出的展望其實符合公司先前一貫說法。由於2奈米製程正式進入量產初期，相關折舊與成本將對毛利率造成短期影響，因此第三季毛利率略為下滑，屬於新製程導入的正常現象，並不代表競爭力出現變化。

該外資分析，台積電過去已多次提醒，2奈米量產初期以及海外晶圓廠陸續投產，都將對毛利率帶來階段性稀釋，因此不應將短期毛利率波動解讀為產業競爭惡化。若市場因毛利率未達最樂觀預期而出現股價修正，反而提供投資人布局機會。

外資同時認為，台積電此次大幅提高資本支出，更值得關注。此舉代表公司對未來幾年AI需求仍具高度信心，尤其代理式AI（Agentic AI）快速發展，將同步推升CPU、GPU及相關AI晶片需求，帶動2奈米、A14等先進製程，以及CoWoS先進封裝持續供不應求。

此外，台積電宣布將再加碼1000億美元投資美國，擴建先進製程及先進封裝產能，也被外資視為布局長期成長的重要訊號。隨著A14未來可望成為規模超越2奈米的新一代主力製程，公司2028年以後的營收成長空間，預期也將高於市場先前估計。

美系外資表示，台積電兼具技術領先、高獲利能力與長期成長性，即使短線受市場情緒影響，仍是全球資金配置AI產業鏈的核心標的。接下來，全球大型雲端服務供應商（CSP）陸續公布最新資本支出計畫，若AI投資維持強勁，可望成為推動台積電股價續攻的重要催化劑。