雙北以外豪宅熱區出列！台中市橫掃豪宅購屋熱區前三名

▲台中市「西屯區」七期重劃區街廓完整，國家歌劇院與豪宅建築群交錯，穩坐全台雙北以外豪宅交易龍頭。（圖／永慶房產集團提供，以下同）

財經中心／綜合報導

台灣豪宅市場呈現多元發展，除了雙北市，其他都會區也已發展出極具特色的高級住宅。永慶房產集團排除雙北、盤點近兩年全台總價4千萬元以上的豪宅交易熱門行政區。數據顯示，台中市霸氣橫掃前三名，「西屯區」以兩年成交393件的壓倒性量體高居榜首，「南屯區」205件與「北屯區」146件分居二、三名；桃園市「桃園區」121件排名第四；高雄市「鼓山區」則以111件躋進第五名。

知名建商引領成交量！「西屯區」穩坐豪宅龍頭

台中市「西屯區」近兩年豪宅成交量高達393件，比二、三名加總的成交件數還多！永慶不動產台中七期市政加盟店協理許永雄指出，作為中台灣最知名的豪宅區域「七期重劃區」，從開發初期就被精準定位為「高級住宅區」。七期不僅擁有市政府行政中心、大型百貨商圈與大型公園綠地，整體優質的景觀與完整街廓設計，更是吸引豪宅買家前來置產的核心關鍵。

許永雄協理分析，七期早期建案總價即設定在3千萬元至4千萬元，隨著時間過去，這些早期建案都已突破億元大關，深具長期置產價值，吸引中台灣企業主購入。尤其知名品牌建商推出新豪宅建案時，原本住戶購置新屋、換屋意願強烈，形成穩定的交易量。

此外，位居豪宅交易熱區二三名的南屯區與北屯區也各具亮點！「南屯區」豪宅聚落主要圍繞在五期、七期南側，及近年具指標性的單元二、單元三重劃區，此區開發密度更低，吸引了許多不愛傳統大樓、偏好隱私與綠意的「隱富」族群。而「北屯區」隨着14期重劃區的開發，加上台中巨蛋、漢神洲際購物中心等百億級建設進駐，已成為台中新興的國際級豪宅戰場。

▲桃園市「桃園區」豪宅聚落以藝文特區最受矚目，指標性藝文圖書與開闊綠地，具備無法複製的地段優勢與生活質感。

環繞綠帶聚落 桃園區「藝文特區」大坪數豪宅最搶手

桃園市「桃園區」以121件豪宅交易量排名全台第四。永慶不動產桃園中路富昱好室加盟店長林于翔表示，「藝文特區」是目前桃園最核心的重劃區，以環繞藝文廣場公園周遭的大坪數豪宅最為搶手，坐擁核心綠地第一排視野，具備無法複製的地段優勢。隨著藝文特區核心精華土地開發趨於飽和，其重劃區的擴散效應也外溢至周邊同樣具備優質環境的中路、小檜溪等新興重劃區。

林于翔店長指出，桃園區豪宅客群約有6成為在地中小企業老闆，其餘4成則為高收入科技業、醫師、機師與航空業人員等。值得注意的是，目前大坪數豪宅的興建數量年年減少，讓這類環繞核心綠帶的豪宅在市場上更顯珍貴，整體價值與抗跌效應依舊穩固。

▲高雄市「鼓山區」豪宅高度集中在美術館周遭，憑藉有山有海、濃厚文化氣息加上綠地，成為高資產族首選區域。

有山、有海、高綠覆率！鼓山區「美術館」品牌加持指名度高

高雄市「鼓山區」則以111件成交量，躋身第五名行政區。永慶不動產高雄中華藝校加盟店東郭銘揮表示，鼓山區豪宅高度集中在美術館周遭，該區綠地多、文化氣息濃厚，凡是「美術」開頭的路段皆已成為指標門牌。加上坐擁「有山有海」的優美景緻，成為兼具生活質感與養生環境的頂級區域。

郭銘揮店東分析，鼓山區豪宅多由知名建商打造，客群涵蓋高所得的律師、建築師、醫師、及尋找「退休養生宅」的中小企業主，要求高度隱私與專業物業管理。由於近年營建成本持續攀升，預售豪宅總價基本都從5千萬元起跳，4千萬元的門牌多集中在屋齡10年以上的百坪豪宅。此外，同屬鼓山區的凹子底區域，也憑藉百貨公司、大型商場與優質品牌建商的加持，成為指名度極高的豪宅熱門地段。

永慶房產集團研展中心副理陳金萍指出，高資產客群購買豪宅，不再只看總價或建築外觀，而是綜合考量地段稀缺性、街廓完整度、建商品牌、生活機能、交通便利及居住品質等因素，因此位於城市核心、發展成熟且供給有限的豪宅聚落，更容易成為長期置產首選。陳金萍表示，隨著各都會區逐漸形成具代表性的豪宅生活圈，豪宅市場已從過去集中於雙北，發展為各城市齊放的新格局，而具備稀缺地段與長期保值性的核心重劃區，未來仍將是高資產族資產配置的重要標的。