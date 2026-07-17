台股暴跌逾2000點、史上盤中第4大跌點　台積電下挫100元

▲台股今天大跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

受到美、日股重挫拖累，台股今（17日）開低走低，上午10點半左右指數再殺一波，最低來到43572.88點，大跌2052.1點，創下盤中史上第4大跌停，指數摜破45K、44K，回測43500點。

至於台積電（2330）下殺百元，再度跌破2400元，跌至2370元。

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回顧台股史上盤中前三大跌點，分別是今年6月8日盤中下跌2694點、去年4月7日盤中重挫2086點，第三大是今年3月9日盤中下跌2070點。



