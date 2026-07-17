點進去又是「已售出」？永慶房仲網祭25萬件「真實委託」　拒當假房源冤大頭

▲永慶房仲網真實房源多，消費者享有四大好處：找房效率高、掌握真實市場行情、提升帶看與成交效率、降低交易風險。（圖／永慶房產集團提供，以下同）

財經中心／綜合報導

現代人買屋、租屋，第一步絕對是拿起手機上網瘋狂「刷房」，但最讓消費者崩潰的，往往不是找不到喜歡的房子，而是點進去才發現被「假房源」騙了！從已經賣掉卻遲遲不下架的「幽靈房」、「照騙」與現況不符、低於市場行情的誘餌價，到根本沒有經屋主委託就亂刊登的物件，種種亂象不僅浪費時間，更嚴重影響消費者的決策判斷。

對此，向來秉持「先誠實再成交」理念的永慶房產集團，決定正面迎擊市場痛點！旗下永慶房仲網堅持每筆房源都必須具備屋主的「真實委託」，要讓所有找房的民眾都能真正安心。

什麼是真實房源？ 專家：不只房子存在，更要「能帶看、能交易」

永慶房屋業管部協理陳賜傑指出，房地產交易金額動輒百萬、千萬，決策時間長，資訊的「真實性」比什麼都重要。雖然網路找房已是主流，但市場上充斥的假房源、不實價格和無委託刊登，不僅增加消費者的時間成本，更容易造成錯誤判斷，甚至衍生交易風險。

究竟什麼才叫「真實房源」？陳賜傑協理點出4大關鍵：「有正式委託」、「可安排帶看」、「可進行交易」以及「資訊與現況相符」。換句話說，不是房子蓋在那裡就算數，還必須是現在就能買、能看的物件。

為了把關品質，永慶房產集團從房源取得、刊登審核到後續維護，建立了一套完整的管理機制，確保平台上所有物件都有正式委託依據，並透過即時更新系統，杜絕物件過期或資訊落差，讓消費者看到的每一筆資料，都最貼近市場真實狀況。

▲永慶房屋業管部協理陳賜傑指出，「真實房源」提供可信賴的房屋資訊，減少買方找房時間，降低誤判風險，購屋更安心。

全台逾25萬件「真房源」任你挑！首購、換屋族效率翻倍

陳賜傑協理進一步補充，房源數量固然重要，但「真實性與可交易性」才是核心。平台擁有大量真實委託物件，除了代表服務規模大，更象徵擁有穩定的客源與市場信賴。

截至今年5月底，永慶房仲網在全台累積的委託物件已突破25萬件，涵蓋住宅、大樓、公寓、透天厝、店面、辦公室、土地及租賃產品等多元類型。無論是首購族、換屋族、置產客還是外宿租屋族，都能透過這座龐大且持續更新的資料庫，以最高效率找到心儀的物件。

對消費者而言，「真實委託物件」越多，好處就越多：

1. 提高找房效率：不必再被假房源、已成交物件惡意浪費時間。

2. 精準掌握行情：透過大量可實際交易的物件，秒懂區域真實房價與租金水準。

3. 提升帶看與成交率：房源有正式委託，想看房就能快速安排，交易流程不卡關。

4. 降低交易風險：透明、可驗證的資訊來源，能建立買賣雙方信任，交易更安全。

簡言之，對買方與租客來說，可以直接接觸到「真正能買賣」的物件；對賣方與房東而言，「真實委託」也更容易吸引到精準客戶，大幅提升成交效率，創造雙贏。

▲永慶房產集團致力推動資訊透明化，〈永慶房仲網〉逾25萬件真實委託物件，讓消費者找房更安心。

全台1,950家門市撐腰！虛實整合打破「網路轉載」亂象

相較於部分地產平台只做資訊彙整、轉載，或是放任會員自由刊登，永慶房仲網最大的護城河，就是背後擁有永慶房屋、永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產等五大品牌。全台超過1,950家實體門市的強大網絡，匯集出最龐大的真實委託資料庫。

消費者不僅能在線上輕鬆瀏覽，還能隨時對接線下專業經紀人員的實體服務，從找房、帶看、議價到成交，享受一條龍的即時體驗。

永慶房產集團強調，「真實房源」不只是一個管理機制，更是「先誠實再成交」精神的具體實踐。在資訊爆炸、真假難辨的時代，永慶將持續透過科技與制度雙軌並進，提升房源透明度，讓消費者「看見真實、找到真實、成交真實」，保障大眾的交易權益。