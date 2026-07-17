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台股狂瀉2000點！財經作家「曝進場價位」：今天我不會買

▲▼台股大盤在台積電的帶動下跳空大漲超過四百點，一舉衝破兩萬點大關。雖後獲利回吐賣壓湧現一度翻黑，之後在平盤附近上下震盪。（圖／記者湯興漢攝）

▲施昇輝直言近日不急著進場，將等待大盤回測季線。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者劉維榛／綜合報導

台積電法說會釋出正面消息，台指期夜盤卻一度重挫超過1100點，今台股盤中一度崩跌逾2000點。對此，理財作家施昇輝則直言，他今天不會進場，因為指數即使回落，也可能只是跌回本周二附近價位，沒有必要重複買進；他會等大盤回測季線附近，約43500點左右再考慮分批布局，標的仍鎖定0050與0056。

施昇輝在臉書粉專《樂活分享人生》發文指出，儘管台積電法說會傳出好消息，但台指期貨夜盤走勢卻相當震盪，盤中一度大跌超過1100點。面對市場突然轉弱，不少投資人可能急著猜測低點，或想趁大跌搶進，他則選擇先觀望。

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施昇輝進一步表示，自己今天不會買股票，主因是即使大盤下跌，價格也可能只是回到本周二附近的位置，「沒必要再買一次」。對他而言，短線波動並不是一定要出手的理由，與其追著盤勢上下進出，不如等到指數來到更有吸引力的位置，再評估是否進場。

施昇輝鎖定季線43500點再出手！標的只鎖0050、0056

至於下一次可能出手的時機，施昇輝透露，會等大盤跌到季線附近，約43500點左右，才會重新考慮布局。即使真的決定買進，他也不會挑選個股，而是只買0050與0056。

這番操作想法曝光後，也讓不少投資人關注，「剛好下禮拜0056除息，除完息後再買也不錯」、「星期二沒買夠，如果價格更低就繼續買」、「不加碼00631L（元大台灣50正2）嗎」、「便宜就買～買綠不買紅」、「跌到43500點你更不能買，期先破4萬吧」。

受到美、日股重挫拖累，台股今（17日）開低走低，上午10點半左右指數再殺一波，最低來到43572.88點，大跌2052.1點，創下盤中史上第4大跌停，指數摜破45K、44K，回測43500點。至於台積電（2330）下殺百元，再度跌破2400元，跌至2370元。

分析師：法說震盪屬必然常態

事實上，台積電16日法說會上公布了亮眼財報與良好展望，但股價在短期內卻未能獲得正面回饋。其中台積電ADR跌9.64美元，跌幅達-2.30%，以409.84美元作收；而台積電期貨夜盤也跟跌51元，收在2406元，跌幅為-2.08%。

對此，有分析師分析指出，台積電前景相當被看好，但法說會前後的一週內，股價往往會進入震盪整理，這是過往必然會發生的市場規律，並不意味著公司的基本面有任何轉弱跡象。

關鍵字： 台積電法說會台指期夜盤施昇輝台股季線00500056

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