台積電法說會後股價跌！分析師看好「持續買進」：正常橫向整理

▲分析師蔡明翰認為，法說會前後股價會橫向整理。（圖／記者施怡妏攝）



記者施怡妏／綜合報導

台積電昨（16日）舉行法說會，並釋出優於市場預期的展望，不僅上調全年美元營收成長預估，也將2026年資本支出大幅提高至600億至640億美元，不過，今日該盤股價跌破2400元。資深分析師蔡明翰認為，即便法說會說得再好，前一周跟後一到兩周，股價震盪都是正常的，「不用太擔心」，仍可以持續買進。

台積電第二季毛利率達67.7％，再度寫下歷史新高，但下半年將面臨2奈米量產及海外擴產等因素影響，毛利率可能較前一季下滑，也讓投資人感到焦慮。資深分析師蔡明翰在華視財經節目《鈔錢部署》表示，毛利率變化不需要過度擔心，若毛利率下滑，「漲價就好啦！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

法說會後股價容易整理 不建議急著追高



蔡明翰指出，從目前營收成長力道來看，公司釋出的看法相對保守。台積電全年每股盈餘預估，已由年初約75元提高至超過100元，股價今年以來的漲幅，也大致反映獲利持續成長的表現，「都還在成長的合理範圍」。

至於操作上，蔡明翰直言，「台積電的基本面一定是台股最強王者」，但股價在法說會前一周至法說會結束後約兩周，會橫向整理；即使法說會後出現單日上漲行情，也不必急著追價，可等待未來一至兩周股價拉回時，再持續買進，「長線還是會回到多頭格局」。

台股暴跌逾2000點 史上盤中第4大跌點



台股今（17日）開低走低，上午10點半左右指數再殺一波，最低來到43572.88點，大跌2052.1點，創下盤中史上第4大跌停，指數摜破45K、44K，回測43500點。至於台積電（2330）下殺百元，再度跌破2400元，跌至2370元。

