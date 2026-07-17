長榮346億元現金股利今入帳　30萬股東領16元股利

▲長榮海運。（圖／長榮提供）

記者高兆麟／台北報導

長榮（2603）今年每股配發16元現金股利，已於6月17日完成除息，總計將發放約346.41億元現金股利，今（17）日正式入帳。根據集保結算所統計，長榮截至6月股東人數已突破30萬人，今日同步迎來股利入袋。

由於長榮近年維持高股利政策，也成為多檔高股息ETF的重要持股，包括群益台灣精選高息（00919）、元大台灣高股息（0056）、大華優利高填息30（00918）等等，隨著現金股利發放，相關ETF也可望同步挹注可觀股息收入。

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長榮目前已連續六年發放現金股利，累計每股配發149元，平均現金殖利率約14.86%，六年來累計發放現金股利約3,829.88億元。其中，2023年每股配發70元、2022年配發18元，殖利率分別達45.16%與16.59%，均創下近年高水準。

長榮六月份因關稅政策不確定性、全球塞港加劇等因素，國際海運市場運價走揚，單月合併營收391.41億元，較上月增加44.85億元 (增幅12.94%)，相較去年同期則增加90.34億元 (增幅30.01%)；本年累計合併營收為1,916.68億元，較去年同期減少47.86億元(減幅2.44%)。