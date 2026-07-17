國巨股價尖頭反轉　謝金河曝原因「大股東解質、高檔殺出」　

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／資料照）

巫彩蓮／台北報導

台股今（17日）盤中重挫逾2000點，財信傳媒董事長謝金河今日以「算帳的時刻」為題在臉書上發文指出，南韓政府核准個股倍數槓桿ETF發行，為全球資本市場帶來災難，提醒台股被颱風尾掃到，像是市場炒作過頭矽光子，被動元件，很多個股慘跌，要注意如果在最高檔是大股東大額殺出，後座力會更大。

他直言，「國巨從1220元殺到699元，這種大市值公司很少出現尖頭反轉，看到陳泰銘私人投資公司解除質押，果然符合我的預期」。

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以下是謝金河臉書內容：

台積電法說會結束，市場不買單，股價下跌，也造成台股盤中重挫逾1800點，其實這是南韓槓桿斷裂的後座力。

從六月以來，我就盯著海力士，三星每日股價的波動，在股價大漲40倍後，南韓核准單一個股的兩倍槓桿ETF，這是火中取粟，一定會造成災難，但李在明政府毫無警覺，甚至推波助瀾，也為全球資本市場帶來災難。

我很少統計個股每日的漲跌，從6月起，我每天把海力士，三星，美光，鎧俠，Sndk，STX，WDC七檔個股每日漲跌完整統計。南韓5月底起發行16檔ETF，海力士等七檔個股波動幅度加大，每日不是大跌就是大漲，這不是基本面使然，而是市場，籌碼出現變化，源頭是兩倍槓桿的每日再平衡機制。

這次海力士大漲39.67倍，鎧俠大漲68.23倍，Sandisk漲85倍，其他都大漲幾十倍，這樣的漲法幾乎到逆天的地步，這個時候再端出兩倍，三倍槓桿的做多產品，這是一種毀滅。網路上有人戲稱這次股災是「韓國人不會做股票」！根據統計南韓散戶超過七成賠錢！三星，海力士漲那麼多，怎麼會那麼多人賠錢？當然是槓桿的使力。

今天在香港發行的南方海力士，三星都慘跌南方海力士短短幾天從193.65殺到45港元，南方三星從243.1跌到66.94港元，用槓桿的全斷頭。在美國Direxion發行的三倍做多ETF：SOXL及KORU跌得更慘。

這次台股也會在颱風尾掃到！像是市場炒作過頭的矽光子，被動元件，很多個股慘跌，要注意如果在最高檔是大股東大額殺出，後座力會更大！

最近國巨從1220元殺到699元，這種大市值公司很少出現尖頭反轉，大多數是盤成圓形頭部，這次國巨尖頭反轉多半是大股東在高檔大量拋股，今天看到陳泰銘私人投資公司解除質押，果然符合我的預期！

