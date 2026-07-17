台積電法說「7次變法會」揭恐怖慣性　甜甜上車價曝光

▲台積電昨法說會，今股價下挫。（圖／記者高兆麟攝）

記者柯沛辰／綜合報導

自2023年1月至今，台積電共舉行15次季度法說會，隔天出現下跌「變法會」的情形共有7次，且高度集中在4月與7月的場次。本文回顧台積電「法說恐怖慣性」，一文看懂為何「財報極佳、隔天股價卻重摔」以及最佳上車時機。

歷年「法說變法會」4個經典案例（2023/1至2026/7）

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2023年7月20日：跌3.2％



當時正值AI行情剛啟動的高點，台積電於法說會二度下修全年美元營收展望，年減約10％，雖然AI需求強，但難敵消費性電子庫存去化緩慢，股價隔天重挫19元，從579元跌至560元。

2024年4月18日：大跌6.7％

當時第一季財報表現優異，但台積電在會上下修了「全球半導體市場（不含記憶體）」的年度成長預估。雖然台積電強調自身成長不變，但引爆市場恐慌，隔天現貨股價直接重挫54元，一路從804元跌至750元。

2024年7月18日：跌3.5％

當時第二季同樣繳出亮眼成績單，但因川普一席「台灣應支付防衛費」言論也加劇地緣政治疑慮，加上法說會利多已提前反映，隔天股價下跌35元，從1005元跌至970元。

2025年10月16日：跌2.36％



當時第三季財報與營收再次創下歷史新高、年增逾30％，但因部分市場分析注意到高效能運算（HPC）單季佔比出現下滑，被解讀為「AI短期可能觸頂」，引發獲利了結賣壓。



歷次法說後的股價表現規律 季度有玄機

1月場次（全數大漲）：剛跨完年，市場對新一年的展望與元月效應抱持極高期待。

4月場次（高機率下跌）：第一季財報通常已有部分提前反映，法說後容易出現獲利了結。

7月場次（最常利多失靈）：第二季3個月營收已公布完畢，市場預期充分，加上科技股上半年漲幅累積，又正值除權息時期，較容易出現利多出盡。

10月場次（表現互有勝負）：進入第四季旺季及年底行情，表現更取決於公司展望與隔年成長預期。

▲台積電法說會隔日股價表現，歷史紀錄一次看。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

回顧本次台積電法說會，雖然繳出第二季單季 EPS 27.25元、毛利率67.7％的耀眼成績，董事長魏哲家更將全年營收年增率上修至40％以上，但市場仍對後續毛利率走勢，以及海外擴廠成本可能稀釋獲利的風險相當敏感，導致短線股價大跌。

綜合不同分析師的估值與操作觀點，以下整理2大值得關注的進場價位及布局策略：

兩大進場「甜甜價」

【長線底線價】2330元

分析師顧奎國在法說會前分析，他個人預估台積電2026年 EPS 可達93.2元，若以25倍本益比計算，合理目標價下緣約落在2330元。不過，隨著後續獲利成長與市場預期升溫，他看好今年底至明年初有機會挑戰2670元。

顧奎國指出，長線來看，如果台積電持續提高資本支出，今年的EPS突破百元、後年甚至上看200元，若以25倍本益比計算，目標價上看5000元。以這樣的趨勢發展，台股很難形成空頭走勢，因此遇到大跌拉回時，務必把握低接機會，與政府同步站在買方。

【長線甜甜價】2500元以下

財經專家呂漢威指出，市場預估台積電未來四季平均EPS能挑戰100元，若以25倍本益比估算，對應股價約2500元。因此，只要股價回落到2500元以下，從長線價值投資的視角來看，都屬於相當划算且安全的買進區間。

買進心法：每下跌80元就買

財經專家杜金龍表示，第三季反而是最好操作台積電賺價差的時間點。他指出，6月23日台積電高點2535元，可以看作多空分水嶺，而今年低點起漲區是2135元，高低點相差400元，正好可以切成五等分，每80元設為一個買點，以此方式建立部位，等反彈賣出。

專家建議「上車時間點」

一、法說會易進入一至二周震盪期

分析師蔡明翰指出，根據過往經驗，台積電在法說會結束後，短線通常容易先進入一至兩週的震盪整理。因為在法說會前，市場往往已提前反映部分樂觀預期，即便財報優於預期，短線仍可能出現獲利了結的賣壓，甚至被解讀成「利多出盡」。

在這段整理期間，半導體設備族群通常會比台積電更弱，但後續拉回幅度也可能更大。從過往走勢來看，經過約一至兩周整理後，當台積電重新轉強，設備族群通常也會跟著向上，所以操作上切記「不要大漲才追、拉回才害怕」。

二、股價熄火、籌碼沉澱成絕佳進場窗口

財經專家呂漢威認為，每當台積電法說會釋出好消息後，往往會先經歷一波「獲利了結」的倒貨賣壓，隨後進入不漲不跌的橫盤整理。在基本面不變、法說釋出正面消息的狀況下，這個股價暫時熄火、籌碼重新沉澱的時刻，反而是絕佳進場窗口。

▼台積電上車時機點。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）