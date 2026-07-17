快訊／台股崩跌2953點、台積電大跌180元　雙刷史上單日最大跌勢

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（17日）開低走低，加權指數終場大跌2953.71點，以今日最低點42671.27點作收，跌幅6.47％，成交量12129.57億元，台積電大跌180元，以2290元作收，雙刷史上單日最大跌勢，指數今日在盤中摜破45K、44K、43K三大門檻。
美股前一交易日全面下跌，台股上午以大跌390.9點開出，指數開低走低，盤中最高達45234.08點，最低42671.27點，終場收在42671.27點，共計有135家收跌停。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌180元來到2290元，跌幅7.29％；鴻海（2317）下跌8.5元至234元；聯發科（2454）下跌330元至3370元；廣達（2382）下跌26.5元來到325.5元；長榮（2603）下跌2元至198元。
今天漲幅前5名個股為日馳（1526）上漲1.55元，漲幅9.87％；亞諾法（4133）上漲2元，漲幅9.83％；ABC-KY（6598）上漲2.45元，漲幅9.72％；宏正（6277）上漲6.3元，漲幅8.49％；永笙-KY（4178）上漲1.5元，漲幅8.11％。
跌幅前5名個股則為富邦蘋果正二N（02001L）下跌26.15元，跌幅16.96％；正達（3149）下跌13.9元，跌幅14.87％；睿生光電（6861）下跌25元，跌幅10％；聯電（2303）下跌16元，跌幅10％；光罩（2338）下跌4.8元，跌幅10％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|日馳（1526）
|17.25
|▲1.55
|▲9.87％
|亞諾法（4133）
|22.35
|▲2.0
|▲9.83％
|ABC-KY（6598）
|27.65
|▲2.45
|▲9.72％
|宏正（6277）
|80.5
|▲6.3
|▲8.49％
|永笙-KY（4178）
|20.0
|▲1.5
|▲8.11％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|富邦蘋果正二N（02001L）
|128.0
|▼26.15
|▼16.96％
|正達（3149）
|79.6
|▼13.9
|▼14.87％
|睿生光電（6861）
|225.0
|▼25.0
|▼10.0％
|聯電（2303）
|144.0
|▼16.0
|▼10.0％
|光罩（2338）
|43.2
|▼4.8
|▼10.0％
資料來源：證交所
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