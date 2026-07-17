漢來「島語」Buffet插旗台中　董座：年底拓點至6間

▲漢來島語Buffet進駐台中，圖右三為董事長林淑婷。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台中報導

漢來美食（1268）持續擴大高端Buffet版圖，旗下精品自助餐品牌「島語」正式進駐台中漢神洲際購物廣場，完成全台第四家據點。漢來美食董事長林淑婷也透露，今年下半年將再於台北大巨蛋 Garden City 與台南南紡購物中心各再開設一店，年底全台據點將增至6家，預估「島語」營收將超越目前擁有5家分店的「漢來海港」，成為集團營收貢獻最高品牌。

島語新開幕的台中店為品牌首度進軍中台灣，占地約500坪，規劃約300席座位，並首度打造戶外用餐空間「森之島」，結合集團旗下22個餐飲品牌代表料理，提供中、西、日式等多元餐點，希望打造兼具美食與生活美學的新型態Buffet體驗。

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林淑婷表示，台中店座位數為280室內座位加上20個戶外座位，年營收目標約4億元，目前品牌店王仍為高雄店，年營收已突破5億元。隨著年底完成6店布局，島語品牌的營收將超越漢來海港，甚至能超越宴會廳，成為集團最主要的營收來源。

展望未來展店策略，林淑婷表示，集團將維持「島語」與「漢來海港」雙品牌布局，其中島語仍鎖定六都市場，展店將審慎評估商圈、人流、停車便利性及投資效益。她透露，台中店投資金額已超過1.7億元，顯示高端Buffet展店成本相當高，而目前最大的挑戰仍是人力配置。

至於漢來海港，明年將以品牌升級為主，不再積極展店。首家「漢來海港 Premium」預計明年3月進駐高雄LaLaport鳳山，價格將調漲約8%至10%，同步啟動天母店、高雄巨蛋店等據點改裝，並規劃宴會廳升級，希望在提升用餐品質的同時，維持高CP值定位。

林淑婷也表示，截至今年底集團總店數將由目前56家增至61家，明年底進一步達65家，其中多數新增據點將以改裝升級為主。至於目前仍是空白市場的新北市，在板橋百揚大樓50樓自助餐廳熄燈後，旗下品牌是否進駐布局新北市場，她則表示仍需要持續評估。