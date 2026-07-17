陳祖培回鍋掌國泰世華銀董座　強化內控內稽拚第1

▲國泰世華銀董事長陳祖培。（圖／記者巫彩蓮攝）

巫彩蓮／台北報導

國泰金（2882）代子公司國泰世華銀公告，經由董事會共同推舉陳祖培出任國泰世華銀董事長，人事案一公布，於今（17）日立刻出面揭示強化內控內稽、嚴格風險控管、以最高道德標準要求高階段、贏得客戶信賴等要務，以往國泰世華銀係以企金聯貸業務為基礎，近年積極發展財富管理，未來目標朝向「第一名」邁進。

國泰世華銀前董事長郭明鑑因兼任世芯-KY（3661）獨董，致使集團旗下投信投資踩到利害關係人紅線；後來，發生集團大股東家族成員、人稱「三太子」前國泰世華銀副董蔡鎮宇之間肢體衝突，引發郭明鑑請辭董座後續一連串效應。

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今日國泰金公告由服務超過三十年，曾擔任國泰金副董事長、國泰世華銀行董事長陳祖培回鍋接任。現年84歲陳祖培談到回任初心與任務，他說：銀行是社會公器，不僅攸關國家經濟發展，肩負對大眾存款、資產保護的社會責任，因此銀行不只是營利機構，還有所謂社會責任，內控內稽一定做好，特別是風險控管。

他重申，金融業要想賺錢，一定要獲得民眾的信心，風控就必須做好，銀行賺的都是蠅頭小利，客戶把資產放銀行保管，風控是非常重要的責任，對於集團如何落實內控內稽，日前金控總經理李長庚透露，已聘請外部顧問公司重新檢視內部整體作業流程，國泰世華銀總經理鄧崇儀補充，目前會外部顧問會先針對金控提供建議，未來有更進一步規劃，再適時對外說明。

至於金控董事長蔡宏圖如何說服他回鍋接任，陳祖培表示，國泰金培育相當多人才，都是由蔡董調兵遣將，他謙稱只是「年紀比較大、待時間比較久」，未來會把長年金融業服務經驗與集團發展連結在一起，國泰世華銀的目標就是朝第一名邁進。

外界也好奇他與蔡鎮宇的關係，他說，身為國泰金、也是國泰世華銀行的員工，在自己心中只重視職位本身，在位置上的是誰，他都尊敬那個職位所代表的權責，而長官給的指導方向就去進行，把它完成做好；至於對於郭明鑑所引發風波，「一切事情已經過去，要重新出發，要以最高道德標準來要求高階主管」。

