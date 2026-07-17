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台積電跌好慘！逃還是撿便宜？　專家曝抓緊1趨勢迎「下波行情」

▲▼台積電。（圖／記者高兆麟攝）

▲台積電法說後跌破季線。（圖／記者高兆麟攝）

巫彩蓮／台北報導

台積電（2330）今（17日）跌得鼻青臉腫，單日大跌180元，創下史上單日最大跌勢，投資人心慌慌，「該逃，還是開始撿便宜？」，台股資深分析師蔡明翰指出，利多不漲，不代表法說會是利空，股價短線重挫，也不等於基本面已經反轉。

他建議，投資人該從人工智慧（AI）發展趨勢去研判，如果AI成長故事已經結束，現在當然該跟著大家往門外衝；但如果2027年雲端資本支出與台積電EPS仍會繼續創高，那麼市場恐慌、指數回到季線附近，反而可能是下一次行情的開始。

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蔡明翰更以科斯托蘭尼所說的「主人與狗」為例， EPS是主人，股價是狗，狗有時跑在主人前面，有時落在後面，但最後仍會朝著相同方向前進。從2024年以來，台積電股價與未來12個月EPS預估值的走勢，可以發現兩者長期方向高度一致，只要EPS持續上修，股價的長期趨勢通常也會向上，但短線一定會脫鉤。市場過度樂觀時，股價可能跑得比基本面快；市場恐慌時，也可能跌到基本面之下，最經典的例子，就是2025年對等關稅引發台積電股價急跌，但當時EPS預估並未明顯下修，後來股價終究重新回到上升軌道。

以下為蔡明翰臉書「台積電利多不漲、台股史詩級重挫！該跟著逃，還是開始撿便宜？」全文：

昨天台積電法說會交出優於預期的成績，沒想到今天台股開盤後卻快速下殺，盤中一度寫下史上第二大跌點，指數直接回測季線。近期費半與韓股已率先急跌，原本台股因為台積電相對有撐，跌幅還不算太重；但今天連台積電都撐不住，市場恐慌自然一次宣洩。不過，現在最重要的不是先看股價，而是先回答一個問題：

昨天的台積電法說，究竟是利多還是利空？
答案其實相當清楚。無論財報、未來展望或大幅提高資本支出，都優於市場原先預期。法說會後，多家外資同步上修台積電2026年EPS，調升幅度約3%～12%，最新預估普遍提高至108～111元附近，目標價也多數跟著上調。目標價僅供參考，真正重要的是EPS。
如果今天台積電股價沒有下跌，大家聽完昨天的法說會，會感到恐慌嗎？恐怕不會。現在市場的恐慌主要來自股價下跌，再回過頭替跌勢尋找理由；並不是法說會真的出現基本面利空。

為什麼利多不漲？因為上半年真的漲太多
既然基本面沒有明顯利空，為什麼台積電與台股仍然大跌？
最重要的原因就是：上半年累積漲幅太大，短線股價與均線、獲利基本面的乖離也拉得太開。今年上半年費半指數與韓國股市漲幅都超過100%，台股漲幅也超過五成。在如此龐大的漲幅之後，市場對利多的反應門檻自然大幅提高。即使財報很好，也可能因為股價早已提前反映，出現「利多不漲、反而獲利了結」的情況。
近期美光與三星就是最典型的例子。兩家公司財報好到不可思議，但財報公布後股價仍然持續重挫。這不代表好財報是假的，也不等於AI與記憶體多頭已經結束，而是短線股價跑得太快、乖離率過高。當所有人都已經提前買進，財報公布後就容易出現利多出盡與籌碼鬆動。

簡單來說：
財報不好而下跌，是基本面修正。
 財報很好仍下跌，更多是漲多與籌碼修正。
只要企業獲利沒有反轉，當股價乖離率降溫、過熱籌碼消化完畢，市場最後仍會回到原本的獲利成長軌道。
股價短線會投票，長線終究會秤重
從2024年以來台積電股價與未來12個月EPS預估值的走勢，可以發現兩者長期方向高度一致。只要EPS持續上修，股價的長期趨勢通常也會向上。但短線一定會脫鉤。市場過度樂觀時，股價可能跑得比基本面快；市場恐慌時，也可能跌到基本面之下。
最經典的例子，就是2025年對等關稅引發台積電股價急跌，但當時EPS預估並未明顯下修，後來股價終究重新回到上升軌道。
這就像科斯托蘭尼所說的「主人與狗」：
 EPS是主人，股價是狗。
 狗有時跑在主人前面，有時落在後面，但最後仍會朝著相同方向前進。
這次下跌的核心，不是基本面突然翻空，而是第二季以來台股、費半與韓股漲幅過大。市場進入修正時，往往不管獲利好不好，先殺漲最多的股票。

在這個階段，「漲多」本身就是最大的利空。
現在真正該問的，不是今天跌多少，而是半年後會如何
股價反映的通常不是今天，也不是下星期，而是未來一至兩季的景氣與獲利。因此，現在判斷該逃還是該買，真正的關鍵只有一個：
AI需求到了2027年，還能不能繼續成長？
Morgan Stanley預估，五大Hyperscaler資本支出將從2026年的約8,050億美元，進一步提高至2027年的1.1兆美元，年增約36.6%。如果這項趨勢成立，代表AI基礎建設投資仍未見頂，台積電今年接近110元的EPS也未必是高點，明年仍有繼續成長、再創新高的空間。

因此，可以用兩種情境來思考：
如果你認為AI棒球賽已經進入第八、九局，2027年雲端資本支出將不再成長，台積電EPS高點就在今年，那麼現在確實應該降低持股。

但如果你相信2027年AI資本支出仍會高於2026年，台積電獲利也會持續成長，那麼這次漲多後回測季線，比較像是分批布局的機會，而不是長線行情結束。

不同持股水位，採取不同策略
如果目前持股偏高，現在不是急著全面加碼，而是趁修正重新檢視手中的股票。第二季多頭行情幾乎是人人有獎、雞犬升天，不論基本面好壞都會漲；下跌時也經常全面通殺。但等市場止穩反彈，真正有業績的公司與只有故事的公司，走勢就會開始分化。今年上半年上市櫃公司累計營收年增約34%。如果手中個股累計營收成長明顯低於市場平均，又缺乏未來獲利上修的依據，就應該優先檢討、汰弱留強。有數字支撐的公司，修正後較有機會再創高；只有題材、沒有業績的股票，市場冷靜下來後，可能連反彈都相對弱勢。

如果目前持股偏低，今天指數跌破整理區間、回測季線，市場恐慌明顯升高，已經符合我之前提到的「543階梯布局法」第一筆進場條件：
資金分成5筆
恐慌時投入第一筆
第一筆虧損3%～4%，再投入第二筆
不猜最低點，用分批方式控制風險

最後提醒大家：
台積電利多不漲，不代表法說會是利空；股價短線重挫，也不等於基本面已經反轉。現在看到的，仍比較像漲多之後的乖離率、估值與籌碼修正。

如果AI成長故事已經結束，現在當然該跟著大家往門外衝；但如果2027年雲端資本支出與台積電EPS仍會繼續創高，那麼市場恐慌、指數回到季線附近，反而可能是下一次行情開始前，重新挑選好公司的機會。

投資不是看到大家跑，就立刻跟著跑；而是要確認「主人」有沒有改變方向。
只要EPS仍然向上，短線跑得太快、現在回頭找主人的那隻狗，最後仍會重新跟上基本面的腳步。
 

關鍵字： 台積電法說會AI概念季線分析師

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