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5成買方來自竹科　在地指1區：通勤多10分鐘「房價省500萬」

▲▼ 新竹金雅重劃區 。（圖／永慶提供）

▲新竹科學園區購屋需求強，新竹市北區的金雅重劃區指名度高。（圖／永慶提供）

記者項瀚／綜合報導

新竹科學園區購屋需求強，新竹市北區的金雅重劃區指名度高，有5成買方來自園區。在地房仲表示，金雅重劃區3房車總價約2500萬元，比東區、竹北便宜500萬元，且距離園區的通勤距離僅多出10分鐘，CP值高。

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永慶不動產新竹中正武陵加盟店東田雅文表示，金雅重劃區近2年成交量明顯縮減，但房價修正幅度有限，約修正5~10%左右，目前已逐步趨於穩定，今年3月以來買氣也開始回溫，顯示市場正回歸基本面。

田雅文表示，金雅重劃區是目前新竹市北區最具代表性的新興重劃區之一，目前整體開發率約7成，區內住宅屋齡新，街廓整齊、環境新穎，鄰近大潤發商圈、學區，並可快速銜接台68快速道路，前往竹科車程約15至20分鐘，兼具交通便利與生活機能，也因此吸引不少竹科園區客移居。

她指出，相較新竹東區、關埔重劃區3房含平面車位總價動輒約3000萬元，而金雅重劃區同樣產品約2500萬元上下，總價便宜約500萬元，且通勤至園區僅多出約10分鐘左右。目前金雅買盤約有5成來自園區客，其餘則以新竹在地客及周邊區域換屋、自住需求為主。

▲▼ 新竹金雅重劃區 。（圖／永慶提供）

▲目前金雅重劃區屋齡10年內的成屋，每坪成交行情約40萬至50萬元。（圖／永慶提供）

房價方面，田雅文分析，目前金雅重劃區屋齡10年內的成屋，每坪成交行情約40萬至50萬元；預售案普遍落在每坪50萬至55萬元，甚至有個案到6字頭以上。

不過，田雅文也坦言，受到央行信用管制影響，市場熱度已不若前幾年，相較2024年高點，目前金雅重劃區成交量縮減明顯，房價則修正約5%至10%，買方出價態度也明顯轉趨保守，議價空間較過去增加不少。

「去年市場幾乎已經來到低點，今年3月開始，自住客就慢慢回來了。」田雅文表示，目前房價修正幅度已讓不少購屋族願意進場，但市場仍屬量縮格局，屋主若沒有急售需求，多半不會大幅降價，因此目前一般物件銷售期已由過去兩周至一個月，拉長至3至6個月，若價格貼近市場行情，成交速度仍相對穩定。

展望後市，田雅文認為，金雅重劃區目前價格已逐步止穩，但是否完全落底，仍須觀察整體經濟環境及政策變化，不排除仍有小幅修正空間。不過，隨著區域開發持續成熟、生活機能日益完善，加上兼具價格優勢與交通便利性，金雅重劃區仍是新竹最具發展潛力的住宅區之一，也將持續吸引園區自住客目光。

▲▼ 新竹金雅重劃區 。（圖／永慶提供）

▲田雅文認為，金雅重劃區目前價格已逐步止穩，但是否完全落底，仍須觀察整體經濟環境及政策變化 。（圖／永慶提供）

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