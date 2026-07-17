「永慶AI特助」獲2026創新商務獎雙獎榮譽！評審盛讚其創新體驗



▲「永慶AI特助」獲得2026創新商務獎的「最佳技術創新獎」及「最佳體驗創新獎」雙料獎項肯定。

圖、文／永慶房屋

科技房仲永慶房產集團再傳捷報！「永慶AI特助」續贏得2025年數位奇點獎的「最佳AI商務行銷獎」及「最佳AI運用創新獎」、以及LINE Biz-Solutions Awards 2025的「最佳創新科技運用獎」金獎後，再度獲2026創新商務獎的「最佳技術創新獎」及「最佳體驗創新獎」肯定，合計獲得5項大獎榮譽。顯示永慶房產集團深厚的科技創新實力，更代表永慶引領產業邁入AI房仲時代的重要里程碑！

評審盛讚「永慶AI特助」體驗：「再也不想回到過去！」

做為全台最具代表性的產業創新大獎，《數位時代》主辦的「FCA 創新商務獎」（Future Commerce Awards）長期聚焦於發掘以消費者為核心、掌握社群特質並運用互動科技的商務模式創新典範。為確保獎項的公信力與市場前瞻性，今年大會特別邀請橫跨零售、顧問業、數位行銷、網路業、研究機構及創新領域的頂尖專家組成評審團，進行評選。

今年度大會共計收到 159 件的報名作品。其中永慶房產集團憑藉「永慶AI特助」榮獲最佳技術創新獎與最佳體驗創新獎雙料銅獎。評審團一致肯定「永慶AI特助」兼具技術創新與實際應用價值，打造流暢且個人化的購屋體驗。在技術層面，廣達電腦技術長張嘉淵肯定其率先採用前瞻的 Agentic AI（代理式 AI）技術，極具發展潛力；beBit TECH微拓科技商務長譚學凱亦讚賞其有效協助成交的實質成效。在體驗方面，電通行銷傳播集團策略創新長邵懿文給予高度評價，認為永慶AI特助將買家、賣家與房仲間的服務無縫整合，成功創造出流暢且讓人「再也不想回到過去」的極佳體驗。

▲電通行銷傳播集團策略創新長邵懿文(中)盛讚「永慶AI特助」創造流暢且讓人「再也不想回到過去」的找房體驗。

降低AI幻覺 讓房產資訊精準可信

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，雖然生成式AI技術能夠理解人類語言，但仍可能出現「AI幻覺」，給予錯誤、不真實的資訊。然而房地產交易金額高，資訊正確至關重要。因此永慶導入自建房產知識圖譜、多代理協作、以及Human-in-the-Loop 抽核，有效降低AI幻覺風險，讓「永慶AI特助」提供的房產建議具備高正確性與可驗證性，幫助消費者更安心的進行購售屋決策。

消費者只要向「永慶AI特助」敘述自己喜歡的房屋模樣，例如「希望靠近捷運、適合小家庭、附近有公園」永慶AI便能理解需求，並從永慶的資料庫中推薦物件給消費者。「永慶AI特助」將傳統以「以物件為中心」的找房模式，進化為「以客戶為中心」的個人化購售屋平台，讓找房過程更加直覺、快速有效率。

「永慶AI特助」推出後深獲消費者愛用，至今已有超過10萬個群組、創造出250萬次的群組互動。更帶動買方帶看率提升200%、加速購屋決策時間160%，有效提升消費者的找房效率、加速購屋進程。

▲消費者只要向「永慶AI特助」敘述自己喜歡的房屋模樣就能進行找房。

AI整合夫妻雙方的找屋條件 順利找到理想房

永慶AI特助便捷的找屋體驗，不僅幫助消費者快速找到理想房，也提升經紀人員服務精準度和效率！深耕大稻埕的蘇怡道經紀人員分享，曾有一對夫妻因購屋需求差異過大，遲遲無法找到雙方都滿意的的房子。在使用「永慶AI特助」後，永慶AI透過雙方的找房習慣掌握夫妻各自的偏好，並綜合雙方的需求，持續推送適合的物件。最後成功找到夫妻雙方都滿意的房屋，圓滿成交。

另外一位長期服務新莊區的宋家豪經紀人員則分享，曾有買方客戶因工作長期派駐國外，擔心時差關係錯過好物件。但透過「永慶AI特助」，系統可24小時即時推送符合需求的最新物件，即使在國外，也能同步掌握市場動態。最終在「永慶AI特助」的幫助下，順利找到理想房屋。

陳賜傑表示，身為房產科技領航者的永慶房產集團，不斷從消費者的角度出發，提供便捷高效的科技工具，更自行培育超過300人以上的數位與資訊團隊，優化消費者的房產科技體驗。未來永慶會持續深化房產科技的創新，引領產業不斷向上進步。