ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

「永慶AI特助」獲2026創新商務獎雙獎榮譽！評審盛讚其創新體驗

▲▼ 永慶房市訊息,永慶安心買賣屋。（圖／永慶房產集團提供）
▲「永慶AI特助」獲得2026創新商務獎的「最佳技術創新獎」及「最佳體驗創新獎」雙料獎項肯定。

圖、文／永慶房屋

科技房仲永慶房產集團再傳捷報！「永慶AI特助」續贏得2025年數位奇點獎的「最佳AI商務行銷獎」及「最佳AI運用創新獎」、以及LINE Biz-Solutions Awards 2025的「最佳創新科技運用獎」金獎後，再度獲2026創新商務獎的「最佳技術創新獎」及「最佳體驗創新獎」肯定，合計獲得5項大獎榮譽。顯示永慶房產集團深厚的科技創新實力，更代表永慶引領產業邁入AI房仲時代的重要里程碑！

評審盛讚「永慶AI特助」體驗：「再也不想回到過去！」
做為全台最具代表性的產業創新大獎，《數位時代》主辦的「FCA 創新商務獎」（Future Commerce Awards）長期聚焦於發掘以消費者為核心、掌握社群特質並運用互動科技的商務模式創新典範。為確保獎項的公信力與市場前瞻性，今年大會特別邀請橫跨零售、顧問業、數位行銷、網路業、研究機構及創新領域的頂尖專家組成評審團，進行評選。

今年度大會共計收到 159 件的報名作品。其中永慶房產集團憑藉「永慶AI特助」榮獲最佳技術創新獎與最佳體驗創新獎雙料銅獎。評審團一致肯定「永慶AI特助」兼具技術創新與實際應用價值，打造流暢且個人化的購屋體驗。在技術層面，廣達電腦技術長張嘉淵肯定其率先採用前瞻的 Agentic AI（代理式 AI）技術，極具發展潛力；beBit TECH微拓科技商務長譚學凱亦讚賞其有效協助成交的實質成效。在體驗方面，電通行銷傳播集團策略創新長邵懿文給予高度評價，認為永慶AI特助將買家、賣家與房仲間的服務無縫整合，成功創造出流暢且讓人「再也不想回到過去」的極佳體驗。

▲▼ 永慶房市訊息,永慶安心買賣屋。（圖／永慶房產集團提供）

▲電通行銷傳播集團策略創新長邵懿文(中)盛讚「永慶AI特助」創造流暢且讓人「再也不想回到過去」的找房體驗。

降低AI幻覺　讓房產資訊精準可信
永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，雖然生成式AI技術能夠理解人類語言，但仍可能出現「AI幻覺」，給予錯誤、不真實的資訊。然而房地產交易金額高，資訊正確至關重要。因此永慶導入自建房產知識圖譜、多代理協作、以及Human-in-the-Loop 抽核，有效降低AI幻覺風險，讓「永慶AI特助」提供的房產建議具備高正確性與可驗證性，幫助消費者更安心的進行購售屋決策。

消費者只要向「永慶AI特助」敘述自己喜歡的房屋模樣，例如「希望靠近捷運、適合小家庭、附近有公園」永慶AI便能理解需求，並從永慶的資料庫中推薦物件給消費者。「永慶AI特助」將傳統以「以物件為中心」的找房模式，進化為「以客戶為中心」的個人化購售屋平台，讓找房過程更加直覺、快速有效率。

「永慶AI特助」推出後深獲消費者愛用，至今已有超過10萬個群組、創造出250萬次的群組互動。更帶動買方帶看率提升200%、加速購屋決策時間160%，有效提升消費者的找房效率、加速購屋進程。

▲▼ 永慶房市訊息,永慶安心買賣屋。（圖／永慶房產集團提供）

▲消費者只要向「永慶AI特助」敘述自己喜歡的房屋模樣就能進行找房。

AI整合夫妻雙方的找屋條件　順利找到理想房
永慶AI特助便捷的找屋體驗，不僅幫助消費者快速找到理想房，也提升經紀人員服務精準度和效率！深耕大稻埕的蘇怡道經紀人員分享，曾有一對夫妻因購屋需求差異過大，遲遲無法找到雙方都滿意的的房子。在使用「永慶AI特助」後，永慶AI透過雙方的找房習慣掌握夫妻各自的偏好，並綜合雙方的需求，持續推送適合的物件。最後成功找到夫妻雙方都滿意的房屋，圓滿成交。

另外一位長期服務新莊區的宋家豪經紀人員則分享，曾有買方客戶因工作長期派駐國外，擔心時差關係錯過好物件。但透過「永慶AI特助」，系統可24小時即時推送符合需求的最新物件，即使在國外，也能同步掌握市場動態。最終在「永慶AI特助」的幫助下，順利找到理想房屋。

陳賜傑表示，身為房產科技領航者的永慶房產集團，不斷從消費者的角度出發，提供便捷高效的科技工具，更自行培育超過300人以上的數位與資訊團隊，優化消費者的房產科技體驗。未來永慶會持續深化房產科技的創新，引領產業不斷向上進步。

關鍵字： 永慶房市訊息永慶安心買賣屋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【你快看我的胡蘿蔔】黑柴叼玩具等在家門口 有人回家開心搖尾炫耀

推薦閱讀

點進去又是「已售出」？永慶房仲網祭25萬件「真實委託」　拒當假房源冤大頭

點進去又是「已售出」？永慶房仲網祭25萬件「真實委託」　拒當假房源冤大頭

現代人買屋、租屋，第一步絕對是拿起手機上網瘋狂「刷房」，但最讓消費者崩潰的，往往不是找不到喜歡的房子，而是點進去才發現被「假房源」騙了！從已經賣掉卻遲遲不下架的「幽靈房」、「照騙」與現況不符、低於市場行情的誘餌價，到根本沒有經屋主委託就亂刊登的物件，種種亂象不僅浪費時間，更嚴重影響消費者的決策判斷。

2026-07-17 10:52
台股崩小資族搶零股！買最多10檔一次看　0050、00631L破紀錄

台股崩小資族搶零股！買最多10檔一次看　0050、00631L破紀錄

台股今（17）日遭血洗，終場暴跌2953.71點，不過對小資族而言，大盤拉回反趁勢撿便宜，根據統計，元大台灣50（0050）與元大台灣50正2（00631L）今日盤中與盤後合計成交股數都創下各自史上最高紀錄，0050一天零股成交股數高達7822萬2951股，居零股買進首位。

2026-07-17 17:41
台積電跌好慘！逃還是撿便宜？　專家曝抓緊1趨勢迎「下波行情」

台積電跌好慘！逃還是撿便宜？　專家曝抓緊1趨勢迎「下波行情」

台積電（2330）今（17日）跌得鼻青臉腫，單日大跌180元，創下史上單日最大跌勢，投資人心慌慌，「該逃，還是開始撿便宜？」，台股資深分析師蔡明翰指出，利多不漲，不代表法說會是利空，股價短線重挫，也不等於基本面已經反轉。

2026-07-17 16:56
快訊／外資殺紅眼！大砍台股1890億　改寫史上新高

快訊／外資殺紅眼！大砍台股1890億　改寫史上新高

台股今（17）日遭血洗，終場暴跌2953.71點，改寫史上單日最大跌點紀錄，而三大法人合計賣超2617.15億元，其中外資賣超1890.39億元，亦創下史上最大賣超金額。

2026-07-17 16:08
外資暴砍1890億元！賣超前10大一文看　台積電調節4.4萬張

外資暴砍1890億元！賣超前10大一文看　台積電調節4.4萬張

今（17）日台股上演「黑色星期五」，受到費半重挫拖累，指數大跌2953點，創下史上最大跌點，外資狠砍1890億元，也是單日最大賣超金額，賣超第一大個股力積電（6770）調節11.5萬張，昨（16）日召開完法說台積電（2330）同樣遭到調節4.4萬張，居單日賣超第四大個股。

2026-07-17 17:44
快訊／台股崩跌2953點、台積電大跌180元　雙刷史上單日最大跌勢

快訊／台股崩跌2953點、台積電大跌180元　雙刷史上單日最大跌勢

台股今（17日）開低走低，加權指數終場大跌2953.71點，以今日最低點42671.27點作收，跌幅6.47％，成交量12129.57億元，台積電大跌180元，以2290元作收，雙刷史上單日最大跌勢，指數今日在盤中摜破45K、44K、43K三大門檻。

2026-07-17 13:38
主動式ETF 6檔慘跌破發行價！00403A爆百萬張大量　00405刷低「跌破8元」

主動式ETF 6檔慘跌破發行價！00403A爆百萬張大量　00405刷低「跌破8元」

美股四大指數挫低，今（17）日台股跳空開低，重挫逾2千4百多點，摜破43536點季線，近期掛牌6檔主動式ETF跌幅逾半根停板，均跌破發行價，不過也吸引低接買盤進場，12點24分，主動統一升級50（00403A）成交量破百萬張，居上市成交量最大個股。

2026-07-17 12:28
國巨股價尖頭反轉　謝金河曝原因「大股東解質、高檔殺出」　

國巨股價尖頭反轉　謝金河曝原因「大股東解質、高檔殺出」　

台股今（17日）盤中重挫逾2000點，財信傳媒董事長謝金河今日以「算帳的時刻」為題在臉書上發文指出，南韓政府核准個股倍數槓桿ETF發行，為全球資本市場帶來災難，提醒台股被颱風尾掃到，像是市場炒作過頭矽光子，被動元件，很多個股慘跌，要注意如果在最高檔是大股東大額殺出，後座力會更大。

2026-07-17 11:48
掃到台積電法說颱風尾！　聯電、世界2檔「成熟製程股」跌停

掃到台積電法說颱風尾！　聯電、世界2檔「成熟製程股」跌停

台積電昨（16日）法說，市場不捧場，股價今（17日）開低，跌破2400元，不僅於此，總裁魏哲家表示「只有與AI（人工智慧）有關成熟製程才應吃緊」，使得成熟製程股聯電（2303）與世界（5347）直接摔跌停。

2026-07-17 09:39
被動元件散戶逃難潮！4檔觸跌停　國巨一度失守700元

被動元件散戶逃難潮！4檔觸跌停　國巨一度失守700元

受到美股四大指數收黑拖累，今（17）日台股開盤大跌1600點之多，摜破4萬4千點大關，被動元件「人踩人」成為殺盤重災區，國巨*（2327）開低摜壓到699元跌停價位，失守710元季線大關，華新科（2492）、禾伸堂（3026）、信昌電（6173）等三檔亮燈跌停。

2026-07-17 09:43

讀者迴響

熱門新聞

主動式ETF 6檔慘跌破發行價！00403A爆百萬張大量　00405刷低「跌破8元」

台股狂瀉2000點！財經作家「曝進場價位」

快訊／台股崩跌2953點、台積電大跌180元　雙刷史上單日最大跌勢

被動元件散戶逃難潮！4檔觸跌停　國巨一度失守700元

快訊／外資殺紅眼！大砍台股1890億　改寫史上新高

半導體業炸鍋！3大記憶體晶片商同日被搜查

黑色星期五！台股殺到見骨暴跌2635點　逼近史上盤中最大跌點　

一早被錢砸醒！　政府今發4萬「沒申請充公」

「魏哲家在憋秘密」　財經粉專：有點趣味

台股暴跌逾2000點、史上盤中第4大跌點　台積電下挫100元

台積電法說變法會！　期貨夜盤跌51元

台積電法說「7次變法會」揭恐怖慣性　甜甜上車價曝光

掃到台積電法說颱風尾！　聯電、世界2檔「成熟製程股」跌停

快訊／台股3檔「抓去關」　下周一起處置至 7/31

國巨股價尖頭反轉　謝金河曝原因「大股東解質、高檔殺出」　

台指期夜盤下殺1227點　費半也崩2.74%

台積電跌好慘！逃還是撿便宜？　專家曝抓緊1趨勢迎「下波行情」

日股遭血洗！大跌逾2500點　韓股休市逃過一劫

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
叫人開會自己不開？苗博雅爆蔣萬安　北市15場食安會缺席11場

叫人開會自己不開？苗博雅爆蔣萬安　北市15場食安會缺席11場
阿根廷再度殺入世界盃決賽！　梅西喊話「絕不會讓你們失望」

阿根廷再度殺入世界盃決賽！　梅西喊話「絕不會讓你們失望」

簡舒培自稱索資第一　蔣萬安酸「佛地魔」...兩人怒嗆連議長都抓狂

簡舒培自稱索資第一　蔣萬安酸「佛地魔」...兩人怒嗆連議長都抓狂

梅西2次神助攻！阿根廷6分鐘奇蹟逆轉　2比1絕殺英格蘭

梅西2次神助攻！阿根廷6分鐘奇蹟逆轉　2比1絕殺英格蘭

梅西「抱嬰照」19年後成預言！當年小孩變亞馬爾　冠軍賽正面對決

梅西「抱嬰照」19年後成預言！當年小孩變亞馬爾　冠軍賽正面對決

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366