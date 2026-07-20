高股息ETF重返官股買超名單　0056、00929囊括逾九成資金

財經中心／綜合報導

官股不賣了！今年上半年大舉減碼高股息ETF，7月買盤明顯回溫，短短7個交易日狂買逾6萬張、砸下超過23億元。其中，元大高股息（0056）與復華台灣科技優息（00929）最受寵，兩檔合計獲買超逾22億元，包辦整體高股息ETF買超金額逾九成。

回顧今年上半年，官股從1月起一路調節高股息ETF，除3月短暫轉為買超外，其餘月份均站在賣方。根據CMoney統計，今年1月5日至7月3日，官股累計賣超高股息ETF達239萬9,095張，提款金額逼近500億元。

不過，隨著台股進入除權息旺季，高股息ETF陸續迎來成分股股利入帳，官股賣壓也開始收斂。6月僅小幅賣超2,985張，金額不到1億元；進入7月後則由賣轉買，連續兩周買超高股息ETF，短短7個交易日累計敲進6萬2,323張，買超金額達23.61億元。

進一步觀察近兩周官股買賣超情況，無論以張數或金額計算，22檔高股息ETF中，均有11檔呈現買超，另外11檔遭賣超。究竟這波官股買盤主要流向哪些標的？

若以買超張數排名，元大高股息（0056）以3萬2,849張居冠，FT臺灣永續高息（00961）獲買超2萬458張排名第二，復華台灣科技優息（00929）則以1萬6,776張位居第三。

若以買超金額來看，資金則明顯集中在0056與00929。近兩周，0056獲官股買超17.03億元，居所有高股息ETF之冠；00929獲買超5.05億元排名第二。兩檔合計買超22.08億元，占整體買超金額逾九成，成為本波官股布局的兩大重點標的。

值得注意的是，00929今年績效與配息表現均相當突出。CMoney資料顯示，截至7月15日，00929今年以來報酬率達71.7％，不僅高居高股息ETF之冠，也優於台股加權指數、元大台灣50（0050）及富邦科技（0052），並跑贏多檔主動式台股ETF。

00929今年配息金額也逐步走揚，最新每單位配發0.38元，創掛牌以來新高，年化配息率超過15％。在績效領先、配息創高之下，因而吸引官股資金積極進場布局。