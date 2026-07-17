外資暴砍1890億元！賣超前10大一文看　台積電調節4.4萬張

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

巫彩蓮／台北報導

今（17）日台股上演「黑色星期五」，受到費半重挫拖累，指數大跌2953點，創下史上最大跌點，外資狠砍1890億元，也是單日最大賣超金額，賣超第一大個股力積電（6770）調節11.5萬張，昨（16）日召開完法說台積電（2330）同樣遭到調節4.4萬張，居單日賣超第四大個股。

美股下挫再度引爆亞股去槓桿賣壓，今日台股直線下殺，一口氣摜破45000點、44000點及43000點三道整數關卡，終場暴跌2953.71點或跌幅6.47%，以42671.27點作收，43525點季線支撐暫時失守，成交值為1.21兆元。

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根據證交所今日統計資料顯示，外資1890.39億元，創下史上單日最大賣超金額，合計十一個交易日累計賣超6425.08億元；投信買超95.03億元；自營商合計賣超821.79億元，也是單日新高，其中自行買賣賣超100.75億元，避險操作賣超721.05億元，三大法人合計賣超2617.15億元。

今日外資賣超前十大個股、張數，分別為力積電11萬5284張、南亞（1303）5萬130張、聯電（2303）4萬5935張、台積電4萬4183張、華邦電（2344）2萬8376張、京元電子（2449）1萬6942張、友達（2409）1萬5636張、華通（2313）1萬5161張、元大金（2885）1萬4862張、中石化（1314）1萬3228張。

今日外資買超前十大個股、張數，分別為群創（3481）5萬9977張、玉山金（2884）5萬3198張、三商壽（2867）2萬4279張、中鋼（2002）2萬2834張、仁寶（2324）2萬2238張、中信金（2891）2萬1940張、台中銀（2812）1萬7703張、中華電（2412）1萬7038張、長榮航（2618）1萬6608張、兆豐金（2886）1萬5667張。

