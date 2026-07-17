快訊／台股3檔「抓去關」　下周一起處置至 7/31

▲台股今日重挫。（圖／記者林敬旻攝）

記者巫彩蓮／台北報導

證交所、櫃買中心今（17）日公告新增處置股，包括上市的統懋（2434）、日電貿（3090），上櫃有千附（8383），合計共3檔皆由下周一（20日）起關到7月31日止。

3檔新增處置股明細如下：

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統懋：每20分鐘撮合一次

日電貿：每20分鐘撮合一次

千附：每5分鐘撮合一次

