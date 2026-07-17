台股單日狂殺2953點　「亞股表現最弱」金管會：反映國際情勢

▲台股17日重挫2953.71點，金管會回應了。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者趙蔡州／綜合報導
受韓股近期8度觸發熔斷機制，拖累台股盤勢，加上美國科技股轉弱等因素影響，台股17日開低走低，終場重挫2953.71點、跌幅6.47%，收在42671.27點，寫下史上最大單日跌點紀錄。金管會表示，台股主要反映國際情勢，將持續關注市場波動，並請證交所及櫃買中心密切掌握國際金融市場變化。
台股跌幅居亞股之冠 金管會持續關注市場
金管會指出，17日下午1時30分統計顯示，亞洲主要股市同步走弱，新加坡下跌0.77%、上海下跌2.42%、香港下跌2.54%、日本重挫5.28%，南韓因休市未交易；相較之下，台股下跌2953.71點、跌幅6.47%，成交值約1兆2129.57億元，跌幅居亞洲各國股市之冠。
金管會表示，近期股市震盪主要反映國際情勢，後續將持續關注市場波動及交易秩序，同時要求證交所與櫃買中心密切留意國際金融市場變化，適時掌握市場最新情況。
基本面仍維持成長 信用交易維持率183.71%
金管會也公布市場基本面數據指出，截至今年6月底，集中市場本益比約31.78倍，現金殖利率約1.56%，加計股票股利則為1.59%。此外，上市櫃公司今年截至6月底累計營收約30.49兆元，較去年同期增加35.96%，企業營運仍維持成長。
至於市場關注的融資與放空情形，金管會統計，截至7月16日，信用交易整戶擔保維持率為183.71%，借券賣出占市場成交值比率為3.37%，將持續觀察市場後續發展及交易狀況。
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