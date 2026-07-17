快訊／大樂透7億頭獎獎號出爐！中6碼一輩子免再上班

台股崩小資族搶零股！買最多10檔一次看 0050、00631L破紀錄

台股今（17）日遭血洗，終場暴跌2953.71點，不過對小資族而言，大盤拉回反趁勢撿便宜，根據統計，元大台灣50（0050）與元大台灣50正2（00631L）今日盤中與盤後合計成交股數都創下各自史上最高紀錄，0050一天零股成交股數高達7822萬2951股，居零股買進首位。

台積電跌好慘！逃還是撿便宜？ 專家曝抓緊1趨勢迎「下波行情」

台積電（2330）今（17日）跌得鼻青臉腫，單日大跌180元，創下史上單日最大跌勢，投資人心慌慌，「該逃，還是開始撿便宜？」，台股資深分析師蔡明翰指出，利多不漲，不代表法說會是利空，股價短線重挫，也不等於基本面已經反轉。

快訊／外資殺紅眼！大砍台股1890億 改寫史上新高

台股今（17）日遭血洗，終場暴跌2953.71點，改寫史上單日最大跌點紀錄，而三大法人合計賣超2617.15億元，其中外資賣超1890.39億元，亦創下史上最大賣超金額。

外資暴砍1890億元！賣超前10大一文看 台積電調節4.4萬張

今（17）日台股上演「黑色星期五」，受到費半重挫拖累，指數大跌2953點，創下史上最大跌點，外資狠砍1890億元，也是單日最大賣超金額，賣超第一大個股力積電（6770）調節11.5萬張，昨（16）日召開完法說台積電（2330）同樣遭到調節4.4萬張，居單日賣超第四大個股。

快訊／台股崩跌2953點、台積電大跌180元 雙刷史上單日最大跌勢

台股今（17日）開低走低，加權指數終場大跌2953.71點，以今日最低點42671.27點作收，跌幅6.47％，成交量12129.57億元，台積電大跌180元，以2290元作收，雙刷史上單日最大跌勢，指數今日在盤中摜破45K、44K、43K三大門檻。

主動式ETF 6檔慘跌破發行價！00403A爆百萬張大量 00405刷低「跌破8元」

美股四大指數挫低，今（17）日台股跳空開低，重挫逾2千4百多點，摜破43536點季線，近期掛牌6檔主動式ETF跌幅逾半根停板，均跌破發行價，不過也吸引低接買盤進場，12點24分，主動統一升級50（00403A）成交量破百萬張，居上市成交量最大個股。

國巨股價尖頭反轉 謝金河曝原因「大股東解質、高檔殺出」

台股今（17日）盤中重挫逾2000點，財信傳媒董事長謝金河今日以「算帳的時刻」為題在臉書上發文指出，南韓政府核准個股倍數槓桿ETF發行，為全球資本市場帶來災難，提醒台股被颱風尾掃到，像是市場炒作過頭矽光子，被動元件，很多個股慘跌，要注意如果在最高檔是大股東大額殺出，後座力會更大。

掃到台積電法說颱風尾！ 聯電、世界2檔「成熟製程股」跌停

台積電昨（16日）法說，市場不捧場，股價今（17日）開低，跌破2400元，不僅於此，總裁魏哲家表示「只有與AI（人工智慧）有關成熟製程才應吃緊」，使得成熟製程股聯電（2303）與世界（5347）直接摔跌停。

被動元件散戶逃難潮！4檔觸跌停 國巨一度失守700元

受到美股四大指數收黑拖累，今（17）日台股開盤大跌1600點之多，摜破4萬4千點大關，被動元件「人踩人」成為殺盤重災區，國巨*（2327）開低摜壓到699元跌停價位，失守710元季線大關，華新科（2492）、禾伸堂（3026）、信昌電（6173）等三檔亮燈跌停。

長榮346億元現金股利今入帳 30萬股東領16元股利

長榮（2603）今年每股配發16元現金股利，已於6月17日完成除息，總計將發放約346.41億元現金股利，今（17）日正式入帳。根據集保結算所統計，長榮截至6月股東人數已突破30萬人，今日同步迎來股利入袋。