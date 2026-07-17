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北市府助我商拓展日本市場　攜手10家企業展現AI創新實力

▲日本台灣形象展台北主題館參展企業與開幕來賓大合照。(圖／貿協提供)

▲日本台灣形象展台北主題館參展企業與開幕來賓大合照。(圖／貿協提供)

記者張佩芬／台北報導

台北市政府產業發展局攜手外貿協會率10家優質企業，於本月15至17日的「2026年日本台灣形象展」中設立「台北主題館」，以「智慧科技．創新台北」為主題，瞄準日本在高齡化、勞動力配置及企業數位轉型等面向潛力龐大的市場需求，緊扣日本社會發展需求，以AI多元應用為核心，攜手台北市企業展出一系列相關解決方案，促進台日雙方產業交流與合作。此次參展成功協助企業拓展日本市場，促成逾875萬美元的潛在商機。

台北市政府近年積極推動「台北科技廊帶」計畫，以南港、內湖、北士科為核心，串聯AI、智慧科技、軟體及生技等產業聚落，打造兼具研發、創新與產業應用的科技生態系，持續為台灣人工智慧產業發展注入更多創新動能。本次台北主題館也特別針對AI應用結合「企業智慧解決方案」及「智慧醫療」兩大主題，展出多元解決方案。

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在企業商務應用領域，「台北主題館」其中6家業者展現出台北市企業的先進解決方案：環球睿視展出了旗下AI語音辨識與翻譯系統、沛盛資訊展出電子帳單與行銷整合平台、自由系統展示企業IT託管服務解決方案、寶盛國際以車牌辨識為核心的智慧停車管理服務、樂雲智能的AI防詐騙系統及康斯特科技為中小企業導入AI提供的建設與託管服務等創新提案。

在智慧醫療領域，「台北主題館」則由4家優質業者展示亮眼的產品及服務：包含創意點子的「非接觸式生理檢測系統」、精拓生技的「血液培養個人化腫瘤分身」及「智慧實驗室解決方案」、宏貿有限公司的「非影像式跌倒偵測系統」以及翔正國際的「無耗材空氣品質管理」等應用。參觀者可從多元應用場景中，了解智慧科技是如何融入台北市的產業發展與市民的日常生活。

參展商環球睿視表示，於展中與日本壽險公司M商洽談，提及目前華人客戶增加，往往需透過第三方翻譯說明，但仍面臨理解落差衍生爭議的風險，環球睿視產品除可協助雙方母語即時溝通外，也能完整保留契約說明內容，提升溝通透明度與作業效率，雙方將持續就導入情境進一步交流，探討合作可能性。

資安雲端解決方案提供商樂雲智能分享本次接觸到多家具合作潛力買主，日本資安公司L商對其「AI Gateway」展現高度興趣，並表示有機會可導入其服務，CRM 解決方案供應商S商則對「AntiFake」防詐驗證系統展現相當的興趣，討論將防詐驗證技術結合CRM平台的可能性。

宏貿於展中接觸到曾與台灣保全業者合作的潛力買主，在了解該系統可於偵測跌倒時即時串接當地保全系統後，對此解決方案展現高度興趣，認為符合日本高齡照護與智慧建築的市場需求，雙方未來可望進一步洽談合作機會。

除展覽外，為促進參團企業與當地買主及產業交流，於展覽期間除辦理一對一媒合洽談會、貴賓導覽暨交流、主題館定時活動及媒體採訪外，更於展期間，邀請當地布局有成的在地台商和日商代表交流，協助我商建立當地商脈、掌握日本市場商業模式。

▲台北市政府率領台北館參展商參訪東京劍橋創新中心(CIC Tokyo)。(圖／貿協提供)

▲台北市政府率領台北館參展商參訪東京劍橋創新中心(CIC Tokyo)。(圖／貿協提供)

此外，為協助本次參團企業布局日本市場、深化雙邊交流，特別安排前往東京都政府主導設立的官方創業支援中心-東京創新基地(TiB)以及源自美國波士頓的國際級創新基地與新創聚落-劍橋創新中心(CIC Tokyo)參訪，並邀請當地新創企業代表與會。

市政府產業發展局表示，今年台北市經貿拓銷計畫也將持續率企業赴新加坡與泰國參展，藉由專業規劃的商機媒合，協助台北市優質企業拓展國際市場，泰國智慧城市展廠商報名作業刻正進行中，歡迎有意拓展泰國市場企業踴躍報名(https://events.taiwantrade.com/2026TSC-TPE)。

更多「2026年台北市經貿拓銷計畫」相關活動詳情，可密切關注台北市政府產業發展局官網及FB粉絲專頁。

關鍵字： 北市府助我商拓展日本市場10家企業AI創新實力

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