去槓桿效應！台股回測季線　AI投資轉化實質回報、供應鏈處於正循環

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

巫彩蓮／台北報導

市場去槓桿效應擴大，昨（17）日台股大跌2953點，創下史上最大跌點，以 42671點作收，直接摜破季線，法人分析，台股融資額度維持6000億以上高檔，市場稍有風吹草動引發去槓桿賣壓，由於AI投資逐步轉化為實質回報，有利供應鏈正向循環，逢低分批布局核心以AI相關龍頭股為主，例如：相關零組件、晶圓龍頭大廠建廠供應鏈、先進封測設備。



玉山中小型股基金經理人杜欣霈杜欣霈表示，整體AI趨勢大方向並無變化，包括美股企業獲利穩健、債務槓桿溫和，未觸及危機線等，且AI投資逐步轉為實質回報，有利供應鏈正向循環，研判短期市場漲多且籌碼趨亂，透過去槓桿過程，對於中長線而言，反而是好事，建議台股部位可趁市場去化融資過程中，分批承接布局。

野村投信觀察到外資近期短期調節，主要是受美元強勢，以及獲利了結雙重因素影響，加上韓國股市因股市槓桿嚴重而出現多次的融斷現象，恐慌心理多少影響全球投資人的投資氣氛，決定台股長線價值的核心仍是企業實質獲利與訂單表現。綜觀近期盤勢雖呈現震盪的格局，但長線則受惠於AI需求強勁，及美國各大雲端服務商（CSP）持續擴大資本支出，持續帶動台灣半導體與AI硬體供應鏈獲利成長。

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不過，杜欣霈也提醒，台股評價隨晶圓龍頭大廠上修而趨於合理，目前處於不便宜但也不貴的評價水位，短期亦須留意國際地緣政治及美國通膨造成波動加劇。

整體而言，考量AI帶來的結構性獲利增長與更高的股東權益報酬率，杜欣霈認為，目前台股合理預估本益比區間已從過去的15至16倍上移至19至20倍，觀察過去大盤若回檔修正至季線附近或跌破季線，通常是值得留意的中長期布局時機，建議逢低分批布局，核心持股以AI相關龍頭股為主，題材及落後補漲股區間操作，科技股可留意雲端AI零組件、晶圓龍頭大廠建廠供應鏈、先進封測設備、低基期IC設計、記憶體、光通訊，傳產族群則以電力相關供應鏈為主。

野村臺灣創新科技50 ETF基金經理人林怡君認為，台股競爭力源於半導體、先進製程、AI伺服器與高速傳輸等優勢；在產業實質需求方面，關鍵晶片的高階封裝產能利用率持續逼近百分之百，全球半導體龍頭更將最新資本支出調升，訂單能見度直達明年、甚至後年。



