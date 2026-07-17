晟德轉投資建誼生技攜手波蘭Mabion　CDMO進軍歐洲

▲晟德轉投資建誼生技攜手波蘭Mabion。（圖／晟德提供）

記者高兆麟／台北報導

生技投控晟德（4123）轉投資企業建誼生技17日於亞洲生技展「台灣波蘭生技論壇」，與波蘭生物藥CDMO大廠Mabion S.A.正式簽署主服務框架協議，由晟德集團總裁暨建誼生技董事長林榮錦與Mabion執行長格雷戈爾．卡瓦萊茨（Gregor Kawaletz）共同代表完成簽約。本次協議為雙方繼今年六月簽署合作意向書後的重大進展，在抗體偶聯藥物（ADC）CDMO領域的戰略結盟邁入實質合作階段，晟德集團CDMO事業體正式跨出歐洲布局第一步。

林榮錦指出，旗下永昕生醫深耕日本、韓國等東亞市場有成，建誼此次與Mabion結盟，是集團CDMO事業體進軍歐洲的首部曲，將以歐洲為全球戰略樞紐，透過跨國合作打造從開發到製造的完整一站式服務，將業務觸角延伸至全球舞台

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Mabion疫情期間曾擔任全球疫苗龍頭Novavax的重要委託製造夥伴，在生物藥製程技術上累積深厚實力。卡瓦萊茨表示，與建誼生技建立策略夥伴關係，是Mabion跨足ADC等前瞻生物藥領域的關鍵。目前ADC市場正迎來爆發性成長，建誼在連接子與與複雜小分子領域擁有獨特技術，結合Mabion先進的cGMP生產規範與完善的檢測分析技術，雙方將能為全球客戶提供極具競爭力的一體化解決方案。此次合作不僅豐富Mabion的技術組合，更打通亞洲市場大門，完美契合其核心策略發展。

本次主服務框架協議為雙方繼今年六月簽署合作意向書後的重大進展。全球ADC市場規模預計由2024年約123億美元成長至2032年約291億美元，年複合成長率達12.2%，建誼生技透過此次歐洲結盟，有望與Mabion共同搶攻這波新興生物藥商機。