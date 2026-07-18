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美股跌幅收斂！美光強彈3.5％、光通訊龍頭Lumentum也漲了

▲▼紐約證券交易所,美股。（圖／路透）

▲美股跌幅收斂，美光強彈29.80美元或3.49％。（圖／路透）

記者柯振中／綜合報導

美股17日開盤後四大指數齊跌，其中費半崩跌604.44點或5.09％，不過跌幅隨著股市交易逐漸收斂，截至發稿為止，費半的跌幅為88.75點或0.75％，其中美光強彈29.80美元或3.49％、光通訊龍頭Lumentum也上漲20.57元或2.91％。

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關鍵字： 美股費半美光半導體科技股

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