「第四法人」台積電愈跌愈買　成交金額超485億創紀錄

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者葉國吏／綜合報導

台積電（2330）法說會後股價大跳水，17日重挫180元，改寫單日最大跌點紀錄。不過最近被稱作「第四法人」的散戶反而「愈跌愈買」，零股成交量飆破2058萬股，成交金額超過485億，也創下台股單日新高。

台積電17日重挫180元或-7.29％、收2290元。不過值得注意的是，台積電股價盤中跌破2400元時，散戶進場撿便宜的力道迅速升溫。上午盤中跌幅一度超過5.6%，吸引大量零股買盤湧入，截至中午12點半左右，零股成交已超過1365萬股，成交金額突破330億元，交易熱度持續攀升。

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▲台股17日重挫2953.71點，創下單日最大跌幅。（圖／記者林敬旻攝）

尾盤賣壓進一步擴大，台積電終場跌幅來到7%，同步寫下史上最大單日跌點紀錄。但零股投資人持續搶進，最終成交量衝上2058萬股，較前一交易日大增超過12倍，成交金額約485.58億元，也刷新台股零股市場歷史紀錄。

根據臺灣證券交易所（TWSE）統計，17日盤中零股成交股數前5名分別為：

1、元大台灣50（0050）：7,707 萬 7,962 股

2、台積電（2330）：2,057 萬 9,523 股

3、元大台灣50正2（00631L）：1,261 萬 0,933 股

4、元大高股息（0056）：1,043 萬 9,548 股

5、主動統一台股增長（00981A）：1,034 萬 2,306 股