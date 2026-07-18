台股暴跌2953點　阮慕驊反手加碼一檔：下周再跌我再買

▲台股周五暴跌2953.71點，寫下史上最大單日跌點紀錄。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者柯沛辰／綜合報導

台股17日暴跌2953.71點，跌幅6.47％，收在42671.27點，寫下史上最大單日跌點紀錄。不過，財經專家阮慕驊表示，從歷史數據觀察，目前市場仍未出現空頭危機，所以他早已連續數日逢低布局，趁著周五大跌買進不少ETF及個股，其中也包含台積電（2330）。

歷史最大回撤中位數約20％ 重返高點需102天

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阮慕驊今天（18日）凌晨在臉書指出，他整理了1991年至2026年台股歷史回檔數據，排除1990年大跌後，加權指數歷年最大回撤中位數約為20％，期間最大跌幅是2008年金融海嘯，跌幅達56％。計算下來，指數重新站回前波高點，中位數約需要102天。

這波回撤已達11％ 阮慕驊認為尚未陷入空頭危機

如果把時間範圍縮小到2020年以後來看，近年台股波段最大回撤約30％，中位數則約16％。如今這波加權指數回撤已達11％，接近2020年來中位數回撤幅度，下周就算再跌5％、跌至4萬點附近，「我認為也沒什麼轉入空頭危機。」

連續3天回補持股 周五也買進台積電

基於上述判斷，阮慕驊說，他已經連續三天進場回補持股，光是周五（17日）就買入了不少數量的ETF與個股，其中也包括台積電，「下周再跌，我會再買！」

持股水位約4成 仍保留6成現金

阮慕驊也透露，目前他只是把持股水位加到約4成，仍保留約6成現金部位，而這也是他平時一再告訴大家要適度保持「流動性」，適時實現帳上獲利的主要原因。