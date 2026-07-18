ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

2個月獲利1天吐光！台股血崩2953點　他問「借錢加碼嗎？」

台股17日收在42,918點，跌2706.98點。（圖／黃耀徵攝）

▲台股17日收在42,918點，跌2706.98點。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

美股重挫引發全球市場賣壓，台股17日也難逃衝擊，加權指數終場暴跌2953.71點，以42671.27點作收，不僅一舉跌破45000點、44000點及43000點三道整數關卡，更創下台股史上收盤最大跌點。市場一片哀鴻遍野，有投資人坦言，短短一天就把近兩個月累積的獲利全數吐回，甚至因借貸投資還得負擔利息，因此猶豫是否應趁大跌再借錢進場「抄底」，貼文曝光後引發網友熱烈討論。

原PO在臉書社團「一起聊台股ETF」表示，這波重挫讓自己的投資獲利瞬間歸零，原本辛苦累積的報酬全數回吐，感覺過去兩個月的努力彷彿白費，加上資金來自借貸，每個月還得支付利息，壓力不小。不過，他看到不少人認為大跌正是布局良機，因此想到股神巴菲特「別人恐懼時我貪婪」的投資理念，開始猶豫是否應再借一筆資金逢低加碼，希望趁低點攤平成本、等待市場反彈。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，多數網友並不贊成借貸加碼，紛紛留言勸阻，「巴菲特也說過永遠不要借錢買股票」、「借錢操作和價值投資是兩回事」、「現在市場就是在淘汰借錢投資的人」、「真正可怕的不是下跌，而是借來的錢讓你撐不到行情回升」、「借錢進場只會讓壓力越來越大，小心最後變成無底洞」、「如果行情繼續跌，利息和虧損可能同時擴大」。

也有投資人分享自身看法，認為市場修正時確實可能出現布局機會，但前提是必須使用閒置資金，而非依賴槓桿操作。因為一旦股市持續走弱，借貸資金除了必須承擔股價下跌風險，還得支付利息成本，容易因資金壓力被迫停損，反而失去等待行情反彈的機會，因此不少人認為，與其急著借錢抄底，不如先做好資金配置與風險控管。

受到美股重挫影響，台股17日開盤以45634.98點開出後一路走低，盤中賣壓持續湧現，終場重跌2953.71點，收在42671.27點，連續跌破45000點、44000點及43000點三道整數關卡，並改寫台股史上收盤最大跌點紀錄。市場劇烈震盪之際，是否該逢低布局成為投資人熱議焦點，但多數網友仍提醒，面對高波動行情，與其借錢搶反彈，更重要的是量力而為，避免槓桿操作讓投資風險持續放大。

CTWANT提醒您：以上內容整理自網友公開討論，不構成任何投資建議；投資人應審慎評估自身財務狀況與風險承受能力，並自行承擔投資決策結果。

延伸閱讀
誤認孩童落水！71歲嬤縱身跳河　救完人就走了家人事後才知情
拒當大S子女監護人？陸網謠言惹怒小S　親揭監護真相：沒人提過這件事
原始連結

關鍵字： 台股投資ETF

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【這個反差】萌娃7個月大時看撈麵超冷靜！2歲半看卻大哭...一旁妹也一起哭XD

推薦閱讀

獨／旅遊不便險困海外從寬認定！　富邦產公告「不再限額2000元」

獨／旅遊不便險困海外從寬認定！　富邦產公告「不再限額2000元」

巴威颱風上周末襲台，引爆4月1日起新版旅遊不便險的民怨！因航班大亂，很多民眾因此滯留在國外，臨時繼續行程住宿交通費用不便險僅日賠2千，根本不敷使用，在金管會要求下，產險公會17日正式公告「朝有利被保險人釋疑」，富邦產險今（18日）率先公布住宿費補貼上限放寬，改以「行程中最後一天住宿」為基準。

2026-07-18 13:23
費半震盪陷熊市！　美銀喊「別慌、半導體基本面未反轉」

費半震盪陷熊市！　美銀喊「別慌、半導體基本面未反轉」

全球半導體股在美股周五（17日）繼續遭遇拋售，費城半導體指數盤中跌幅一度達5.7%，收跌1.63%，較6月下旬所創下歷史高點累計回跌20.2%，跌入技術性熊市，但美國銀行（Bank of America）的分析師 Vivek Arya表示，最近的壓力只是「夏季調整，而不是根本性的逆轉」。

2026-07-18 10:43
去槓桿效應！台股回測季線　AI投資轉化實質回報、供應鏈處於正循環

去槓桿效應！台股回測季線　AI投資轉化實質回報、供應鏈處於正循環

市場去槓桿效應擴大，昨（17）日台股大跌2953點，創下史上最大跌點，以 42671點作收，直接摜破季線，法人分析，台股融資額度維持6000億以上高檔，市場稍有風吹草動引發去槓桿賣壓，由於AI投資逐步轉化為實質回報，有利供應鏈正向循環，逢低分批布局核心以AI相關龍頭股為主，例如：相關零組件、晶圓龍頭大廠建廠供應鏈、先進封測設備。

2026-07-18 06:05
快訊／汽機車主注意！　中油下周汽、柴油價格不調整

快訊／汽機車主注意！　中油下周汽、柴油價格不調整

台灣中油公司今（18）日宣布，自下周一（20日）凌晨零時起至7月26日晚上12時止，汽、柴油價格皆不調整，分別為92無鉛汽油每公升29.8元、95無鉛汽油每公升31.3元、98無鉛汽油每公升33.3元、超級柴油每公升28.8元。

2026-07-18 14:04
跟風買0050正2「一開帳戶慘賠111萬」他後悔了！網炸鍋：繼續加碼

跟風買0050正2「一開帳戶慘賠111萬」他後悔了！網炸鍋：繼續加碼

一名網友跟風買進0050正2，原以為能放大獲利，沒想到台股在星期五慘跌2000點，一打開帳戶就發現虧損超過111萬元，忍不住直呼「真的後悔了」。文章曝光後，引發網友熱議，有人認為問題不在0050正2，而是沒有做好資金規劃與風險評估；也有人開酸「你在炫耀你有1000萬吧！」

2026-07-18 12:01
東京威力科創擴大與NVIDIA合作　強化代理型AI與維護機器人技術

東京威力科創擴大與NVIDIA合作　強化代理型AI與維護機器人技術

東京威力科創（TEL）日前宣布持續深化與NVIDIA的合作，推動代理型AI及維護機器人解決方案的開發。TEL將於數位轉型(DX)解決方案概念「Epsira」中，導入NVIDIA Agent Toolkit，以及開放式機器人開發平台 NVIDIA Isaac。透過NVIDIA Isaac 平台，可將設計導入並與整合於 NVIDIA Omniverse 程式庫的數位孿生整合。由於半導體設備維護常需因應各種不同的工具配置，採用數位孿生技術能縮短機器人訓練時間、並提升準確度。

2026-07-18 11:35
台股血崩！0050逼近百元「一票人手癢了」　存股族最怕1件事

台股血崩！0050逼近百元「一票人手癢了」　存股族最怕1件事

台股17日上演「黑色星期五」，大跌2953點創下史上最大跌點，元大台灣50（0050）股價也一路逼近百元大關。一名網友見狀直呼「手有點癢」，引來大票存股族準備等9字頭加碼，有人已備妥9成銀彈，也有人補進2張。不過，也有投資人無奈表示，真正怕的不是股價下跌，而是看到甜甜價卻沒有資金進場。

2026-07-18 10:58
台股史上最慘！財經作家「沒賣2檔ETF」：每次大跌都很開心

台股史上最慘！財經作家「沒賣2檔ETF」：每次大跌都很開心

台股昨（17日）崩跌2953點、台積電大跌180元，不少財經網紅紛紛跳出來強調「早就提醒大家要小心、要賣股票」，不過理財作家施昇輝卻抱持不同看法，他坦言自己從未提醒投資人賣股，並反問「0050、0056有必要賣嗎？」認為對長期投資人而言，每次市場大跌反而是值得期待的買點。

2026-07-18 10:08
價格不是唯一！　併購專家：階梯式談判技巧定勝負

價格不是唯一！　併購專家：階梯式談判技巧定勝負

生成式AI題材帶動資本市場熱度，連動企業策略投資與併購活動也跟著升溫，但進入交易談判時，影響成敗的關鍵未必是價格。安永財務管理諮詢服務股份有限公司執行副總任孝穎表示，併購談判流程就是買賣雙方承諾逐步加深的過程，建議階梯式的談判節奏，分段揭露資訊，是提高成功率的關鍵。

2026-07-18 08:48
晟德轉投資建誼生技攜手波蘭Mabion　CDMO進軍歐洲

晟德轉投資建誼生技攜手波蘭Mabion　CDMO進軍歐洲

生技投控晟德（4123）轉投資企業建誼生技17日於亞洲生技展「台灣波蘭生技論壇」，與波蘭生物藥CDMO大廠Mabion S.A.正式簽署主服務框架協議，由晟德集團總裁暨建誼生技董事長林榮錦與Mabion執行長格雷戈爾．卡瓦萊茨（Gregor Kawaletz）共同代表完成簽約。本次協議為雙方繼今年六月簽署合作意向書後的重大進展，在抗體偶聯藥物（ADC）CDMO領域的戰略結盟邁入實質合作階段，晟德集團CDMO事業體正式跨出歐洲布局第一步。

2026-07-17 23:55

讀者迴響

熱門新聞

台股暴跌2953點　阮慕驊反手加碼這一檔

大樂透7億頭獎「開獎結果出爐」

台股週一穩了？　台指期夜盤反彈收紅近900點

美股跌幅收斂！美光強彈3.5％

大樂透7億頭獎獎號出爐！

主動式ETF 6檔慘跌破發行價！00403A爆百萬張大量　00405刷低「跌破8元」

一早被錢砸醒！　政府今發4萬「沒申請充公」

獨／旅遊不便險困海外從寬認定！　富邦產公告「不再限額2000元」

台股單日狂殺2953點　金管會：反映國際情勢

去槓桿效應！台股回測季線　AI投資轉化實質回報、供應鏈處於正循環

「第四法人」台積電愈跌愈買！　成交金額超485億

台股崩小資族搶零股！買最多10檔一次看　0050、00631L破紀錄

快訊／台股3檔「抓去關」　下周一起處置至 7/31

即／費半崩604點　台積電ADR也下殺4.62%

指數沒跌多少「個股卻跌深」　杜金龍：留5成現金等42000點

國巨股價尖頭反轉　謝金河曝原因「大股東解質、高檔殺出」　

杜金龍：現在最適合操作台積電　買進策略曝光

晟德轉投資建誼生技攜手波蘭Mabion　CDMO進軍歐洲

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
爭7千萬音樂教室產權？　陽明交大教授狠殺連襟　住處詭貼錫箔紙遮光

爭7千萬音樂教室產權？　陽明交大教授狠殺連襟　住處詭貼錫箔紙遮光
號召「全民725上凱道」　蔣萬安：賴清德道歉、卓榮泰下台

號召「全民725上凱道」　蔣萬安：賴清德道歉、卓榮泰下台

川普要來了！　確定出席世界盃決賽「親頒冠軍金盃」給贏家

川普要來了！　確定出席世界盃決賽「親頒冠軍金盃」給贏家

今午後4地雨最劇！周末再擴大 氣象署持續發高溫資訊

今午後4地雨最劇！周末再擴大 氣象署持續發高溫資訊

泰山工廠火警「黑煙狂竄」！84名消防員緊急撲救

泰山工廠火警「黑煙狂竄」！84名消防員緊急撲救

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366