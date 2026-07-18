2個月獲利1天吐光！台股血崩2953點　他問「借錢加碼嗎？」

▲台股17日收在42,918點，跌2706.98點。（圖／CTWANT提供）

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美股重挫引發全球市場賣壓，台股17日也難逃衝擊，加權指數終場暴跌2953.71點，以42671.27點作收，不僅一舉跌破45000點、44000點及43000點三道整數關卡，更創下台股史上收盤最大跌點。市場一片哀鴻遍野，有投資人坦言，短短一天就把近兩個月累積的獲利全數吐回，甚至因借貸投資還得負擔利息，因此猶豫是否應趁大跌再借錢進場「抄底」，貼文曝光後引發網友熱烈討論。

原PO在臉書社團「一起聊台股ETF」表示，這波重挫讓自己的投資獲利瞬間歸零，原本辛苦累積的報酬全數回吐，感覺過去兩個月的努力彷彿白費，加上資金來自借貸，每個月還得支付利息，壓力不小。不過，他看到不少人認為大跌正是布局良機，因此想到股神巴菲特「別人恐懼時我貪婪」的投資理念，開始猶豫是否應再借一筆資金逢低加碼，希望趁低點攤平成本、等待市場反彈。

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貼文一出，多數網友並不贊成借貸加碼，紛紛留言勸阻，「巴菲特也說過永遠不要借錢買股票」、「借錢操作和價值投資是兩回事」、「現在市場就是在淘汰借錢投資的人」、「真正可怕的不是下跌，而是借來的錢讓你撐不到行情回升」、「借錢進場只會讓壓力越來越大，小心最後變成無底洞」、「如果行情繼續跌，利息和虧損可能同時擴大」。

也有投資人分享自身看法，認為市場修正時確實可能出現布局機會，但前提是必須使用閒置資金，而非依賴槓桿操作。因為一旦股市持續走弱，借貸資金除了必須承擔股價下跌風險，還得支付利息成本，容易因資金壓力被迫停損，反而失去等待行情反彈的機會，因此不少人認為，與其急著借錢抄底，不如先做好資金配置與風險控管。

受到美股重挫影響，台股17日開盤以45634.98點開出後一路走低，盤中賣壓持續湧現，終場重跌2953.71點，收在42671.27點，連續跌破45000點、44000點及43000點三道整數關卡，並改寫台股史上收盤最大跌點紀錄。市場劇烈震盪之際，是否該逢低布局成為投資人熱議焦點，但多數網友仍提醒，面對高波動行情，與其借錢搶反彈，更重要的是量力而為，避免槓桿操作讓投資風險持續放大。

CTWANT提醒您：以上內容整理自網友公開討論，不構成任何投資建議；投資人應審慎評估自身財務狀況與風險承受能力，並自行承擔投資決策結果。

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