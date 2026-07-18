費半震盪陷熊市！　美銀喊「別慌、半導體基本面未反轉」

▲費半進入技術性熊市。（圖／路透社）

記者陳瑩欣／綜合報導

全球半導體股在美股周五（17日）繼續遭遇拋售，費城半導體指數盤中跌幅一度達5.7%，收跌1.63%，較6月下旬所創下歷史高點累計回跌20.2%，跌入技術性熊市，但美國銀行（Bank of America）的分析師 Vivek Arya表示，最近的壓力只是「夏季調整，而不是根本性的逆轉」。

根據《Marketwatch》報導，Vivek Arya 將近期下跌歸因於對記憶體成本上漲的基本面擔憂，以及費城半導體指數的「季節性情緒波動」。

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由美國前30大上市晶片股組成的費城半導體指數，有10年在第3季表現落後標普500指數，而今年第二季已大漲80%，漲幅可觀，市場出現獲利了結賣壓是可接受的。

Arya表示，他對半導體、網路和晶片設備股票仍然持樂觀態度，並且仍然預計到2030年末，人工智慧（AI）支出將較目前規模增加逾一倍，達到1.7兆美元。

報導稱，晶片股17日的下跌部分原因是受中國人工智慧模型開發商Moonshot AI發布Kimi K3模型的擔憂所驅動。

Jefferies 分析師 Matt Ma 在周五報告中指出，這款擁有2.8兆參數的開放權重模型性能與Anthropic的Fable 5和OpenAI的GPT-5.6 Sol相當，並且由於價格更低而更具優勢。

Siebert Financial 的首席投資長 Mark Malek 在電子郵件評論中表示，「美國和中國在AI領域的差距已經大大縮小，此時正當華爾街正質疑 AI 投資經濟效益能否成立月時，此更加劇市場不安。」

