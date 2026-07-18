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東京威力科創擴大與NVIDIA合作　強化代理型AI與維護機器人技術

▲▼東京威力科創,TEL。（圖／記者高兆麟攝）

▲東京威力科創。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

東京威力科創（TEL）日前宣布持續深化與NVIDIA的合作，推動代理型AI及維護機器人解決方案的開發。TEL將於數位轉型(DX)解決方案概念「Epsira」中，導入NVIDIA Agent Toolkit，以及開放式機器人開發平台 NVIDIA Isaac。透過NVIDIA Isaac 平台，可將設計導入並與整合於 NVIDIA Omniverse 程式庫的數位孿生整合。由於半導體設備維護常需因應各種不同的工具配置，採用數位孿生技術能縮短機器人訓練時間、並提升準確度。

在代理型AI方面，NVIDIA NeMo 可加速AI代理的訓練、微調與評估；NVIDIA NemoClaw 則有助於簡化部署流程，並提升AI代理運作的安全性。

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TEL 的 Epsira旨在透過提升現場作業效率、改善良率及提高設備稼動率，進一步提升客戶的生產力。本概念提供利用AI的 MTBWC（Mean Time Between Wet Cleaning）延長分析、高精度機器人維護與故障排除分析等技術，實現大幅減少設備定期維護需求。藉由此數位轉型基礎建設，客戶可充分運用數據提升生產效率，降低對個人技能的依賴，實現製程變異最小化與設備穩定性最大化，並朝向設備自主運行的目標邁進。透過與NVIDIA的緊密合作，TEL 持續努力以尖端技術與確實可靠的服務，為理想的社會發展作出貢獻。

TEL企業發展部門副總裁兼總經理松島圭一表示：「我們非常高興能與 AI 時代的全球領導者 NVIDIA 進一步深化合作，此次合作將進一步擴展 TEL 『Epsira™』 的應用範圍，透過機器人維護與 AI 故障排除分析，協助客戶提升製造能力，並進一步提高生產效率。」

NVIDIA Senior Director of Robotics and Edge AI Ecosystem Amit Goel表示：「半導體製造正邁入自動化的新時代，隨著晶圓廠的生產環境日益複雜，機器人的導入將有助於提升設備稼動率、精準度及韌性。TEL透過運用 NVIDIA 的代理型AI與物理AI模型及框架，進一步推動機器人維護、AI故障排除及晶圓廠營運智慧化，持續提升整體製造效能。」

關鍵字： 東京威力科創

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