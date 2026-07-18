萬泰物流胡志明公司20週年　攜手全球經理人共慶重要里程碑

▲右起萬泰物流集團董事長鄭毓文、胡志明公司總經理彭俊逢在胡志明公司20週年慶晚宴上。（圖／萬泰物流提供）

記者張佩芬／台北報導

萬泰物流集團越南胡志明公司成立20週年，本月特別在越南辦理全球經理人會議，並舉辦20週年晚宴，邀請集團來自全球各地的經理人、合作夥伴及貴賓齊聚一堂，共同見證胡志明公司深耕越南市場20年的重要里程碑，回顧發展成果並展望未來。

晚宴由集團董事長鄭毓文與胡志明公司總經理彭俊逢共同主持20週年，以香檳開瓶儀式，象徵胡志明公司20年來穩健發展、持續成長，也為晚宴揭開序幕。現場嘉賓共同舉杯祝賀，在溫馨隆重的氛圍中，共同見證胡志明公司邁向下一個發展階段的重要時刻。

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晚宴中特別舉行「10年以上資深員工表揚」活動，表彰多年來與公司共同成長、長期投入的優秀同仁。獲獎同仁依序上台接受表揚，現場掌聲不斷，不僅展現萬泰物流集團重視人才、珍惜夥伴的企業文化，更感謝每一位同仁多年來對企業發展所付出的努力與貢獻。

▲鄭毓文、彭俊逢在晚宴上致詞，並與集團全球經理人及貴賓大合照。（圖／萬泰物流提供）

鄭毓文表示，胡志明公司自成立以來，持續深耕越南市場，憑藉專業的物流服務、完善的全球代理網絡及在地化經營優勢，提供海運、空運、報關、倉儲及供應鏈整合等多元物流解決方案，並與全球服務據點緊密合作，協助客戶提升供應鏈效率，建立長期穩定的合作關係，成為集團全球布局的重要據點之一。

20年的成長來自每一位同仁的努力、每一位客戶的信任，以及合作夥伴長期以來的支持。未來，集團將持續深化全球服務據點布局，強化跨境物流整合能力，積極導入數位化與智慧物流應用，攜手全球團隊及合作夥伴，共同提升國際物流供應鏈競爭力，持續朝向下一個重要里程碑邁進。

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