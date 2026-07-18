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長亨發布重訊！　宣布終止興櫃

長亨副總經理劉世德（左）代表說明今日長亨董事會決議，並於重訊後接任總座一職。

圖文／鏡週刊

17日台股下殺近3000點，傍晚長亨精密更召開重大訊息記者會，無預警拋出董事會決議通過終止興櫃股票櫃檯買賣，並將於今年8月31日所召開的股東臨時會中決議停止股票公開發行。對於下櫃決定，長亨副總經理劉世德重複強調此乃因應公司長期發展策略，但對於長亨未來的營運規劃、合作方向或是組織狀況，皆採取諱莫如深的態度、並未正面回答，在櫃買中心發言台上留下諸多疑問。

長亨以製作航太發動機零組件起家，於2013年7月30日以每股90元興櫃，股價最高點曾來到206.4元，17日大盤表現欠佳下，長亨收盤價為102元。

面對媒體詢問，目前接單狀況、營運狀況與管理人事，劉世德皆表示正常。

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由於長亨說法乃是「為了為擴大公司未來經營規模，重新調整經營計畫以因應公司長期發展策略做出下櫃決定。」在外界看來，該論述並未將事情的來龍去脈交代清楚，劉世德則回應並未有長亨出售或是引進投資人的計劃。

長亨同時指出，於擴大經營規模及重新調整經營計畫後，長亨不排除再次於我國證券交易市場申請登錄興櫃及申請上市或上櫃。

在重大訊息記者會後，長亨緊接著公告董事長換人做，改由陳威圻接任，總經理則由代表出席重大訊息記者會的劉世德接任。也就是說，一天之內，長亨無論是營運管理層還是企業營運走向都有了重大改變，但從長亨目前所願揭露的資訊來看，難以判斷其方向與想法。

對於可能引發小股東疑慮，劉世德則是淡淡表示，小股東可於8月31日所召開的股東臨時會中詢問。


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關鍵字： 鏡週刊長亨長亨精密

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