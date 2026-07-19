融資浮動籌碼待沈澱！台股尋求42K支撐　止跌回穩看3訊號

▲台股止跌回穩可觀察台積電走勢。（圖／記者湯興漢攝）

巫彩蓮／台北報導

上周五（17）日台股大跌將近3千點創下史上最大跌點，直接摜破季線，中信投顧預期，短線台股可能朝4萬2千點關卡尋求支撐，止跌訊號可觀察費半指數等國際股市回穩、新台幣匯率止貶回升，以及指數權值股台積電（2330）、聯發科（2454）能否止跌回穩三大訊號。

永豐投顧點出，上周全球科技股挑戰來自南韓股市，南韓股市係由SK海力士、三星兩大記憶體大廠主導，記憶體股價波動大，加上南韓股民熱衷槓桿ETF投資，一旦記憶體股價波動，透過高槓桿部位被進一步放大，從六月中南韓股市出現5%左右的單日跌幅有六、七次之多，劇烈波動也影響全球股市，造成投資人對AI概念股的信心動搖。

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南韓股市、美股進入震盪期，儘管台積電法說各項數據及展望都相當好，但先進製程建置初期良率低、折舊升高，以及新廠產能不足，導致獲利率承壓，市場對獲利率展望反應較為敏感，上周五股價大幅回檔。

中信投顧認為，台股以1200多點長黑下探季線支撐，除了短期均線、月線於上檔形成空頭反壓，盤勢出現多空逆轉外，就融資餘額仍處歷史高檔水位對應近期外資持續賣超來看，籌碼鬆動壓力有增無減，短線台股仍有進一步朝4萬2000點關卡尋求支撐的可能。

短線止跌可觀察三大訊號，分別國際股市回穩、新台幣匯率止貶回升，以及台積電、聯發科等大型權值股表現，由於台積電持續上修資本支出，顯示AI需求無虞，而目前標普500成分股企業中，有超過87%的獲利表現擊敗華爾街預期，代表現基本面仍具有一定韌性。

而永豐投顧指出，台積電法說會後市場解讀偏保守，不過資本支出擴大，意味對前景還是樂觀，43000點以下市場本益比已低，不建議殺低，建議短期先觀望，等待情勢穩定進行布局。

這一波科技股震央在南韓股市，永豐投顧強調，這一周仍必須關注南韓市場去槓桿進程，上半年南韓股市大漲，但六月中後轉而下挫，由於南韓股市借貸嚴重，而所提供的HBM為AI建設重要零件，故建議靜待南韓金融市場穩定再採取動作。

七月底FOMC仍為重要變數，從近期FED官員的言論看，FED對於通膨的觀感分歧，目前市場認為Fed尚未決定是否進一步升息，但是FED官員的態度增加股市波動，所以建議觀望。

