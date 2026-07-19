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台積電領軍！亞洲4大AI股吸爆全球資金　華爾街銀彈狂灌

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者陳瑩欣／台北報導

AI熱潮正重塑全球資金版圖，亞洲市場不再只是跟著美股起舞，而是開始反過來影響華爾街。外媒點名台積電（2330）、南韓SK海力士、三星電子及中國寒武紀等企業，已成為全球資金搶進的4大亞洲AI指標股。

《金融時報》報導，過去12個月，大型投資銀行客戶大舉加碼亞洲半導體與AI基礎設施企業，推升華爾街銀行股票交易收入創高。最新一季，主要投行股票交易收入合計達257億美元，亞洲成為最重要成長引擎之一。

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數據顯示，今年截至5月底，亞洲股票交易量已突破52兆美元，幾乎追平北美的53.5兆美元，甚至可能超越歐洲，成為僅次於美國的第二大營收來源。

其中，台積電掌握先進製程與AI晶片代工優勢，成為全球資金布局AI「賣鏟子」題材的核心標的；SK海力士與三星則受惠高頻寬記憶體需求，寒武紀則吸引中國AI自主化資金追捧。

《彭博社》則指出，南韓股市已成為全球AI交易的早盤風向球，Kospi與那斯達克100指數連動性明顯升高，顯示亞洲晶片股已與美國科技股形成同一套資金與波動系統。

不過，投行高層也警告，一旦AI交易反轉、量化基金同步平倉，亞洲市場恐成為全球賣壓最快擴散的起點。換言之，台積電等亞洲AI龍頭既是資金磁鐵，也正成為全球市場最敏感的風險指標。

關鍵字： 台積電AI概念半導體資金流亞洲股市

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