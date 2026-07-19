獨／旅遊不便險困海外從寬認定！ 富邦產公告「不再限額2000元」

巴威颱風上周末襲台，引爆4月1日起新版旅遊不便險的民怨！因航班大亂，很多民眾因此滯留在國外，臨時繼續行程住宿交通費用不便險僅日賠2千，根本不敷使用，在金管會要求下，產險公會17日正式公告「朝有利被保險人釋疑」，富邦產險今（18日）率先公布住宿費補貼上限放寬，改以「行程中最後一天住宿」為基準。

費半震盪陷熊市！ 美銀喊「別慌、半導體基本面未反轉」

全球半導體股在美股周五（17日）繼續遭遇拋售，費城半導體指數盤中跌幅一度達5.7%，收跌1.63%，較6月下旬所創下歷史高點累計回跌20.2%，跌入技術性熊市，但美國銀行（Bank of America）的分析師 Vivek Arya表示，最近的壓力只是「夏季調整，而不是根本性的逆轉」。

去槓桿效應！台股回測季線 AI投資轉化實質回報、供應鏈處於正循環

市場去槓桿效應擴大，昨（17）日台股大跌2953點，創下史上最大跌點，以 42671點作收，直接摜破季線，法人分析，台股融資額度維持6000億以上高檔，市場稍有風吹草動引發去槓桿賣壓，由於AI投資逐步轉化為實質回報，有利供應鏈正向循環，逢低分批布局核心以AI相關龍頭股為主，例如：相關零組件、晶圓龍頭大廠建廠供應鏈、先進封測設備。

台積電領軍！亞洲4大AI股吸爆全球資金 華爾街銀彈狂灌

AI熱潮正重塑全球資金版圖，亞洲市場不再只是跟著美股起舞，而是開始反過來影響華爾街。外媒點名台積電（2330）、南韓SK海力士、三星電子及中國寒武紀等企業，已成為全球資金搶進的4大亞洲AI指標股。

快訊／聯電榮譽副董宣明智送醫 宣辦：尊重家屬暫不表達意見

聯電榮譽副董事長宣明智今（19）日上午在新竹家中意識不清緊急送醫，宣明智特助黃志浩向《ETtoday東森新媒體》證實此消息，同時轉達家屬態度「以宣明智先生健康為主，暫不表達意見」。宣明智兒子宣昶有則在臉書上寫下「一起為宣爸集氣，脫離危險！」證實送醫。

融資浮動籌碼待沈澱！台股尋求42K支撐 止跌回穩看3訊號

上周五（17）日台股大跌將近3千點創下史上最大跌點，直接摜破季線，中信投顧預期，短線台股可能朝4萬2千點關卡尋求支撐，止跌訊號可觀察費半指數等國際股市回穩、新台幣匯率止貶回升，以及指數權值股台積電（2330）、聯發科（2454）能否止跌回穩三大訊號。

萬泰物流胡志明公司20週年 攜手全球經理人共慶重要里程碑

萬泰物流集團越南胡志明公司成立20週年，本月特別在越南辦理全球經理人會議，並舉辦20週年晚宴，邀請集團來自全球各地的經理人、合作夥伴及貴賓齊聚一堂，共同見證胡志明公司深耕越南市場20年的重要里程碑，回顧發展成果並展望未來。

南韓散戶槓桿炒股！ 一周爆35萬帳戶斷頭、120萬人遭追繳保證金

儘管韓國股市在昨周五（ 17日）休市，但本周僅4個交易日對被稱為「螞蟻」的散戶大軍來說，可說是慘烈的一周，多達120萬散戶遭遇追加保證金通知（margin calls），35萬個散戶帳戶遭強制平倉，凸顯了股市投機的狂熱程度以及槓桿交易潛藏的風險。

快訊／汽機車主注意！ 中油下周汽、柴油價格不調整

台灣中油公司今（18）日宣布，自下周一（20日）凌晨零時起至7月26日晚上12時止，汽、柴油價格皆不調整，分別為92無鉛汽油每公升29.8元、95無鉛汽油每公升31.3元、98無鉛汽油每公升33.3元、超級柴油每公升28.8元。

跟風買0050正2「一開帳戶慘賠111萬」他後悔了！網炸鍋：繼續加碼

一名網友跟風買進0050正2，原以為能放大獲利，沒想到台股在星期五慘跌2000點，一打開帳戶就發現虧損超過111萬元，忍不住直呼「真的後悔了」。文章曝光後，引發網友熱議，有人認為問題不在0050正2，而是沒有做好資金規劃與風險評估；也有人開酸「你在炫耀你有1000萬吧！」