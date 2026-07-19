愈跌愈買！台積電股東衝294萬戶新高　聯發科週摔14%竟增2.2萬人

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台股17日歷經狂崩2,953.71點的震撼教育，加權指數單週重挫2,683.34點、跌幅高達5.92%，權值4王全數收黑，不過散戶並未全面退場，反而出現愈跌愈買現象。台積電（2330）單週下跌5.2%，股東人數卻大增2萬9451人，突破294萬戶再創新高；聯發科（2454）單週重摔14.14%，仍吸引2萬2818名新股東進場。

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根據集保結算所統計，台積電、聯發科及台達電（2308）股東人數單週同步增加，僅鴻海（2317）逆勢減少。4檔權值股合計單週新增5萬5,219名股東，其中零股投資人增加4萬9,647人，顯示小資族仍透過零股方式，趁大型科技股重挫進場卡位。

台積電17日單日下跌180元、跌幅7.29%，寫下史上最大單日重挫紀錄，單週則下跌5.2%。不過，股東人數從7月9日的291萬2,529人，增加至7月17日的294萬1,980人，寫下史上最高，單週增加2萬9,451人。

其中，台積電零股股東人數由237萬4,325人增至239萬8,119人，單週增加2萬3,794人，占整體新增股東逾8成，成為推升股東人數突破294萬戶的重要功臣。

聯發科單週重挫14.14%，為權值4王中跌幅最深，但股東人數卻從60萬8,088人增至63萬906人，單週增加2萬2,818人。零股股東人數也由55萬6,998人增至57萬9,178人，單週增加2萬2,180人，顯示新增股東幾乎全數來自零股族。

台達電單週下跌7.45%，股東人數由55萬6,345人增至56萬1,412人，單週增加5,067人；零股股東人數則由47萬8,982人增至48萬3,451人，單週增加4,469人，散戶同樣趁股價回檔進場承接。

相較之下，鴻海單週僅下跌1.37%，是4王中跌幅最小，股東人氣卻逆勢降溫。股東人數由118萬3,589人降至118萬1,472人，單週減少2,117人；零股股東人數也由44萬8,573人降至44萬7,777人，單週減少796人，成為唯一股東總數及零股人數同步下滑的權值股。

整體來看，權值4王股價單週全面走跌，但股東人數變化卻呈現明顯分歧。聯發科跌幅最大，仍吸引逾2.2萬名新股東進場；台積電也在重挫之際迎來近3萬名新股東，顯示零股族對半導體與AI供應鏈龍頭仍抱持高度承接意願。